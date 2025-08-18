Bărbatul a găsit comoara familiei după 80 de ani

Jan Glazewski, în vârstă de 69 de ani, a găsit printre lucrurile tatălui său o schiță realizată cu creionul, pe care erau marcate locuri importante din jurul vechii case a familiei. Fascinat de mister și hotărât să își respecte promisiunea făcută părintelui său, bărbatul a pornit în căutarea comorii, potrivit publicației Dixie Sun News.

Povestea își are începuturile în anii celui de-al Doilea Război Mondial, când familia Glazewski trăia în orașul Liov (astăzi în vestul Ucrainei). În contextul invaziei sovietice, oamenii au fost nevoiți să își părăsească locuința și să se refugieze pe teritoriul Poloniei de astăzi. Înainte de plecare, pentru a salva bunurile de valoare, aceștia au îngropat în curte bijuterii, obiecte de familie și alte posesiuni importante.

După opt decenii, Jan a mers în Ucraina și, cu ajutorul unui detector de metale, a reușit să identifice locul aproximativ unde se afla casa dispărută între timp. Acolo a descoperit cutii cu bijuterii ce aparținuseră mamei sale, precum și obiecte încărcate de semnificație emoțională – printre ele o lingură de botez gravată cu simbolurile familiei.

„Pentru mine, aceste lucruri nu au preț. Nu contează valoarea materială, ci faptul că am reușit să recuperez o parte din istoria și memoria familiei mele. A fost modul prin care am putut onora promisiunea făcută tatălui meu”, a declarat Glazewski.

Deși specialiștii estimează că valoarea bunurilor descoperite s-ar ridica la câteva mii de euro, pentru polonez comoara adevărată este legătura cu trecutul și moștenirea lăsată de părinți.