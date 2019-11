Cine orchestrează distrugerea PSD? Cozmin Gușă: Cineva are nevoie ca PSD-ul să fie în genunchi

2019-11-27 09:10:34 Constantin Gadea

ALEGERI ANTICIPATE IMEDIAT ! De ce ? 1). Pentru ca fortele politice democrate, pe care putem conta, sa obtina cu certitudine o majoritate confortabila in ambele camere ale Parlamentului. Pe Ponta, Tariceanu si Daniel Constantin si pe oamenii acestora nu putem conta. Pe UDMR nu putem conta. Pe minoritarii nemaghiari nu putem conta; 2). Pentru ca fortele politice comunistoide si antioccidentale sa nu aiba timp pentru a se reorganiza. Cei care au ajuns milionari sau miliardari in euro prin spolierea Romaniei, prin jaf si coruptie sau au pus umarul ca sa ne rupa de occident, sunt in stare de orice, ca in Ucraina. PMP este un partid politic democrat pe care putem conta. Dar Basescu, care este patriot si cel mai competent politrician, trebuie recunoscut ca atare de presedintele Iohannis, odata cu sprijinirea Republicii Moldova sa supravietuiasca si sa devina membru al Uniunii Europene. Pe USR-PLUS putem conta, dar fara joaca de-a pisica cu soricelul, care poate distruge toata fundatia buna care s-a turnat acum pentru edificarea unei Romanii cu adevarat democrate. Vreau sa va amintesc si presedintelui Iohannis si PNL-ului, ca nu ati amintit nimic despre PNTCD niciodata, desi iubirea de neam si de tara ar fi trebuit sa va indemne. Sa va amintesc eu ca Domnul Coposu a fost un sfant si ca partidul sau, care a facut istorie cat a mai trait SENIOIRUL, nu s-a murdarit sa sprijine partidul criminalului Ion Iliescu. Nu mai amintesc aici, cine a aruncat pe PNTCD, in campania din 2000, intreaga raspundere pentru neimplinirile din guvernarea Conventiei Democrate dupa 1996, ceea ce a dus la disparitia partidului PNTCD-COPOSU. Domnule PRESEDINTE IOHANNIS, eu am scris pe forum ca veti obtine de doua ori mai multe voturi decat Dancila si asa a fost dar, ca professor cu gandire logica, va avertizez ca putem pierde tot, daca intarziati cu declansarea alegerilor anticipate.