Birchall: Se impune adoptarea de către Guvern a unui proiect de lege pentru desfiinţarea SIIJ

"Adoptarea acestui memorandum este un pas important şi prezintă concluzia majoritară (de care am vorbit public de nenumărate ori şi care mi-a adus şi multă 'furie' din partea unora) desprinsă din punctele de vedere ale tuturor instituţiilor şi asociaţiilor profesionale, (puncte de vedere care au fost transmise grupului de lucru pe care l-am înfiinţat, special, la începutul verii, la ministerul Justiţiei), continuate şi cu consultările actualului ministru al Justiţiei. Personal am considerat şi consider că vremea şmecheriilor, introduse, pe furiş, de Iordache şi susţinătorii săi, în comisia specială trebuie să apună! Tocmai de aceea, cred că, alături de acest memorandum (care nu are valoarea juridică a unui proiect de lege, de exemplu) se impune, iniţierea şi adoptarea unui proiect de lege de desfiinţare a SIIJ, proiect de lege care să fie adoptat de guvern şi transmis în Parlament, în procedură de urgenţă", a scris Birchall pe Facebook.



Birchall susţine că prin acest proiect de lege "se va mai face un pas important pentru recredibilizarea justiţiei şi pentru ca românii să-şi recapete încrederea în actul de justiţie".



"Pentru cei care tot susţin înfiinţarea şi funcţionarea, în această formă a SIIJ, îi rog să se mai uite încă o dată, dar cu bună credinţă, la modificările toxice introduse smechereşte de Iordache în comisia specială, modificări legate de competenţa Secţiei, de exemplu! Pentru că realitatea arată că nici până în acest moment nu s-au putut explica credibil marile semne de întrebare privind suprapunerile de competenţă cu DIICOT şi alte parchete prin extinderea competenţei la toată cauza indiferent de calitatea persoanelor! Cu alte cuvinte, de ce această secţie trebuie să analizeze tot dosarul în condiţiile în care este imposibil ca această Secţie să aibă expertiza DIICOT de exemplu. Sau... poate asta s-a urmărit, dacă analizăm mai cu atenţie lista solicitărilor SIIJ de preluare a unor dosare imediat ce SIIJ a început să funcţioneze!?", a adăugat Birchall.



Fostul ministru al Justiţiei se mai întreabă "de ce se încalcă principiul separării carierelor judecătorilor şi procurorilor" şi "de ce s-a transferat către Secţia Specială dreptul de a exercita şi retrage căi de atac în cauzele aflate pe rolul instanţelor sau soluţionate definitiv anterior operaţionalizării SIIJ". Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a afirmat, vineri seara, în începutul şedinţei de guvern, în legătură cu memorandumul propus privind desfiinţarea SIIJ, că aceasta este o instituţie sui generis care iese din principiile de funcţionare ale Ministerului Public, prin modul de reglementare a funcţionării.