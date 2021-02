Într-un proiect de reglementare, ANRE a stabilit că indexul contorului citit de client va fi folosit atât la calculul facturii emise de vechiul furnizor, cât și ca nivel de referință zero de la care contorizează noul furnizor.

Modificarea a fost introdusă pentru a înlătura posibilitatea facturării finale, la schimbarea furnizorului, pe consum estimat, nu pe cel real.

“S-a precizat clar că în cazul schimbării furnizorului, clientul casnic și clientul noncasnic mic comunică furnizorului indexul autocitit la data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului; furnizorul are obligaţia de a prelua şi de a transmite OR (operatorul de distribuție – n.red.) indexul autocitit de clientul final, odată cu comunicarea la OR a datelor referitoare la contractul de furnizare. Indexul autocitit se ia în considerare de către OR la stabilirea consumului de energie electrică în procesul de schimbare a furnizorului",se arată în proiectul de ordin al ANRE.

Pe de altă parte, ANRE precizează că "în cazul în care clientul final nu transmite indexul autocitit, OR are obligaţia citirii indexului între data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului şi data schimbării efective a furnizorului”.

O astfel de situație se poate dovedi nefavorabilă consumatorului, pentru că schimbarea operatorului de energie electrică poate dura de la câteva săptămâni la câteva luni.