Într-o intervenție la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a adus argumente in sprijinul acestei ideii de unitate a coaliției, mentionand in primul rand ca PNL-ul nu are motive suficiente pentru a pleca de la guvernare, avand in vedere ca pierde tot mai multi primari si este divizat in mai multe grupuri interne. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel considera ca o eventuală plecare de la guvernare ar duce la o pierdere totala a puterii pentru PNL.

„Vreau doar sa iti spun ce informatii am. Nu se va rupe nicio coalitite pentru ca PNL-ul nu este in situatia in care sa plece de la guvernare. Nu are ce sa mai ofere, le pleaca primarii pe capete, pe de o parte. Pe de alta parte, daca pot sa spun asa, partidul in momentul de fata impartit in foarte multe grupulete si este hackuit, cu ghilimele de rigoare. Daca pleaca de la guvernare s-a terminat”, a spus Anca Alexandrescu.

„Exista urmatorul scenariu: Domnul Bolojan de la Bihor isi doreste foarte tare pe final de mandat inainte de alegerile locale sa vina sub o forma sau alta la Bucuresti. Acest lucru este posibil daca unul sau doi parlamentari PNL de Bihor isi vor da demisia si domnul Bolojan va veni la Bucuresti ca sa dea asaltul asupra partidului si sa pregateasca partidul pentru Codruta Kovesi in 2024.

In aceasta ecuatie este si doamna Alina Gorghiu, care in ultima perioada este foarte apropiata de domnul Bolojan, chiar a fost weekendul trecut la Bihor. Sa nu credeti ca intamplator in mandatul doamnei Alina Gorghiu sunt adusi pe capete acasa fugarii Romaniei.

Din informatiile pe care le am, doamna Kovesi s-a implicat direct in acest demers, tocmai pentru a ajuta aceasta aripa din PNL sa rupa partidul cumva si sa-l dea jos pe Nicolae Ciuca.

Din punctul meu de vedere nu vor reusi sa faca acest lucru. Dar este un argument in plus sa spun ca aceasta coalitie nu se va rupe.

Si mai fac un calcul foarte clar: in acest moment pe sondajele pe care le vedem cu totii, PNL nu reuseste sa ia mai mult de 8 europarlamentari. La alegerile trecute a avut 10 europarlamentari. Mai sunt inca cel putin 5 personalitati din conducerea PNL de la Bucuresti care isi doresc sa plece la Bruxelles. Asta ar insemna ca PNL ar avea nevoie de 15 pozitii de europarlamentar, lucru care nu va fi posibil”, a explicat Anca Alexandrescu.

Viorel Hrebenciuc, negociatorul de serviciu

„Deci lucrurile vor fi extrem de tensionate in PNL si imi este greu sa cred ca va risca PNL sa iasa de la guvernare, pentru ca asta inseamna sa ajunga pe traseul pe care l-a avut si PNTCD. Mai mult decat atat, un nou pericol pentru PNL il reprezinta gruparea in jurul USR si Forta Dreptei. Acum se negociaza si cu ce a mai ramas din PMP sa mearga in aceasta combinatie.

Va dau o informatie: De aceasta combinatie se ocupa inclusiv domnul Hrebenciuc. Apropo, as vrea sa-l intreb pe domnul Drula de cand are o relatie ata de apropiata cu domnul Hrebenciuc, de isi permite domnul Hrebenciuc sa negocieze in numele domniei sale sa negocieze prin oras o alianta cu PNP si Forta Dreptei.

In nici un caz nu se va produce acest lucru. Va spun foarte clar ca vor strange randurile. Va urma o perioada interesanta si la PSD pentru ca vor mai cadea capete si de acolo, sigur, cu ajutorul autoritatilor cu ghilimelele de rigoare”, a spus realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

„Mai mult de atat, vom asista cel mai probabil in perioada urmatoare si la aducerea in tara a lui Ionel Arsene, desi nu are decizie definitiva in mod sigur. Iar venirea lui Ionel Arsene in tara putea insemna grupului grupului de Cluj, pentru ca eu am prezentat in emisiunea mea legatura pe care Ionel Arsene cu grupul de la Cluj. Deja Marcel Ciolacu i-a sugerat cumva lui Vasile Dincu sa-si faca bagajele si sa plece la Cluj.

Va urma o perioada de reasezari. In nici un caz nu cred ca se va rupe coalitia, si stiu sigur, va spun din informatii sigure ca coalitia de fapt se va intari, nu se va rupe. Nu exista alta varianta pentru 2024 si m-as uita cu atentie la ce se intampla si cu AUR, pentru ca o sa vedeti ca in perioada urmatoare va fi mai asezata si cred ca pe masura ce ne apropiem de 2024 cred ca dialogul dintre AUR si PSD va deveni din ce in ce mai viabil”, a mai spus Anca Alexandrescu.

