Dr. Tingting Tan, oncolog și hematolog la City of Hope în Newport Beach, California, explică faptul că alegerea unui mic dejun bogat în cereale integrale, fructe proaspete și nuci poate sprijini sistemul imunitar și poate ajuta organismul să prevină dezvoltarea unor boli cronice.

Ovăz – baza ideală pentru un mic dejun sănătos

Porridge-ul sau fulgii de ovăz reprezintă o sursă importantă de fibre, esențiale pentru sănătatea intestinală și, implicit, pentru întărirea imunității. Ovăzul conține și antioxidanți naturali, precum și compuși vegetali cu efect antiinflamator.

Inflamațiile cronice sunt un factor de risc pentru dezvoltarea unor tipuri de cancer, iar consumul regulat de cereale integrale, precum ovăzul, ajută la menținerea unui nivel optim al glicemiei și la susținerea microbiomului intestinal.

Fructele de pădure – mici, dar puternice

Afinele, murele sau zmeura sunt bogate în antioxidanți, care protejează celulele împotriva stresului oxidativ provocat de radicalii liberi. În plus, conținutul ridicat de fibre ajută digestia și oferă senzația de sațietate pentru mai mult timp.

Un consum constant de fructe de pădure sprijină echilibrul celular și contribuie la reducerea riscului de afecțiuni cronice.

Nucile – grăsimi sănătoase și protecție pentru organism

Nucile pecan, migdalele sau nucile clasice aduc în dietă grăsimi sănătoase, proteine vegetale și vitamina E, un puternic antioxidant. Efectul lor antiinflamator și susținerea funcției intestinale sunt demonstrate de numeroase studii, care le asociază cu un risc redus de boli cronice, inclusiv unele tipuri de cancer.

Cum să combini aceste alimente

Atât fructele de pădure, cât și nucile pot fi adăugate nu doar în ovăz, ci și în iaurt natural sau quinoa fiartă, alternative la fel de hrănitoare pentru un mic dejun complet, potrivit sursei.