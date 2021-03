În decembrie 2020, după condamnarile definitive din dosarul „Ferma Baneasa”, jurnalistul Dan Andronic a dezvăluit că ar fi fost informat anterior că atât generalul Florian Coldea, cât şi fostul director al SRI George Maior s-ar fi exprimat distinct că şi inculpaţii achitaţi în cauză de instanţa de fond vor fi condamnaţi în apel de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Fapt care s-a adeverit pe deplin, „completul negru” de la Înalta Curte, constituit din judecatorii Ionut Matei, Florentina Dragomir si Alina Ioana Ilie condamnandu-i pe avocatul Robert Rosu la o pedeapsa de 5 ani inchisoare cu executare si pe jurnalistul Dan Andronic la 3 ani inchisoare cu suspendare condiţionată, după ce fusesera achitati de Curtea de Apel Brasov, scrie Valer Marian, citat de comisarul.ro.

Actuala tinta a generalului Coldea: Marian Vanghelie

Relatia apropiata dintre generalul Coldea şi judecatorul Matei este cunoscută, cei doi fiind văzuţi in vilelele conspirative şi de protocol ale SRI, îndeosebi în perioada în care Matei era vicepresedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi seful Structurii de Securitate al Instantei Supreme.

Fostul parlamentar si ministru Elena Udrea a declarat, sub juramant, in fata Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI ca, inaintea numirii in functia de vicepresedinte al Inaltei Curti, generalul Coldea i-ar fi spus presedintelui Traian Basescu ca judecatorul Ionut Matei este „omul nostru”, adica al SRI.

În ultimele săptămâni, scrie jurnalistul, i-ar fi parvenit niste informaţii conform cărora Florian Coldea urmăreşte acum condamnarea cu orice preţ a fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, cunoscut drept un vechi si asiduu critic al "negurosului general".

Marian Vanghelie este judecat pentru fapte de coruptie intr-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, ca prima instanta, aflat inca in faza administrarii de probe. Presedintele completului de judecata este judecatoarea Cristina Maria Cristea. Potrivit unor surse citate de jurnalist, generalul Coldea ar fi intervenit pe fir, astfel incat sa se apeleze la judecatorul Alexandru Mihalcea, de la Curtea de Apel Bucuresti, pentru a interveni la judecatoarea Cristina Maria Cristea sa-l condamne pe Vanghelie.

Judecatorul Mihalcea a facut parte, alaturi de judecatoarea Camelia Bogdan, din celebrul complet care l-a condamnat la 10 ani de inchisoare cu executare pe mogulul Dan Voiculescu in dosarul ICA. In spatiul public a aparut, ulterior, o inregistrare in care fostul presedinte Traian Basescu relateaza cum i s-au laudat generalul Florian Coldea si fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, cum l-au scos din completul initial, prin fabricarea unui dosar penal, pe judecatorul Stan Mustata, care a fost inlocuit cu Camelia Voiculescu, pentru a obtine condamnarea lui Dan Voiculescu.

Precedentele Voiculescu, Dragnea si Nastase

In 2018, fostul presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor de la acea vreme, Liviu Dragnea, a facut public ca senatorul Paul Stanescu, pe atunci vicepresedinte al PSD si unul din cei mai apropiati colaboratori ai sai, i-a spus ca a fost cautat de un prieten care i-a transmis sa se distanteze de Dragnea, pentru ca acesta va fi „executat” pana in martie si ca are mari sanse sa preia el sefia PSD. Senatorul Stanescu a confirmat aceste discutii ulterior. Cert este ca, la sfarsitul lunii mai 2019, Dragnea a fost condamnat de Inalta Curte la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. La finele anului 2019, Stanescu a devenit omul nr. 2 in PSD, dobandind functia de secretar general al partidului.

Potrivit unor ofiteri SPP in rezerva, generalul Alexandru Burian a fost implicat, in iunie 2012, in condamnarea definitiva a fostului premier Adrian Nastase in dosarul „Trofeul Calitatii”. Potrivit acestora, cu trei zile inaite de condamnarea lui Nastase, generalul Burian s-ar fi deplasat cu un autoturism la sediul Inaltei Curti, usor travestit, respectiv imbracat civil, cu un basc pe cap si ochelari de soare, si ar fi luat-o pe presedinta Livia Stanciu, pe care ar fi dus-o la Palatul Cotroceni, unde a stat circa doua ore. Dupa trei zile, Nastase a fost condamnat de completul de 5 de la Inalta Curte, din care facea parte si Stanciu, la 2 ani inchisoare cu executare. Ulterior, un membru al completului, judecatoarea Sofica Dumitrascu, a marturisit faptul ca, in zilele premergatoare, majoritatea membrilor completului inclinau pentru o condamnare cu suspendare conditionata.

La finele lunii martie 2013, mai sustine Valer Marian, in calitate de senator, a adresat o interpelare ministrului Justitiei Mona Pivniceru, prin care i-a solicitat sa ceara Inspectiei Judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si Parchetului General sa verifice aspectele legate de vizita presedintei Inaltei Curti, Livia Stanciu, la Palatul Cotroceni in zilele premergatoare condamnarii fostului premier. Solicitarea, insa, spune jurnalistul, nu a primit un raspuns. Mai mult, dupa cateva zile, Mona Pivniceru a fost eliberata din functie, atributiile de ministru al Justitiei fiind preluate de premierul Victor Viorel Ponta, care a avut alte prioritati, respectiv sa-i numeasca pe Laura Codruta Kovesi procuror sef al DNA, pe Alina Bica procuror sef al DIICOT si pe amicul sau Tiberiu Nitu procuror general al Romaniei.

Potrivit jurnalistului, Coldea a fost numit in functia de sef operativ al SRI in 2005 de catre presedintele Traian Basescu.