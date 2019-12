11 bărbați arestați și patru puși sub control judiciar pentru crima din Piața Constituției

"În urma activităţilor ample desfăşurate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri, audierea a zeci de persoane, identificarea, ridicarea şi vizionarea a înregistrărilor video pe o distanţă de aproximativ 11 km, au fost identificaţi membrii celor două grupuri, fiind solicitate mandate de percheziţie domiciliară la locuinţele acestora", menţionează sursa citată



Astfel, arată PTB, în intervalul 4 octombrie - 18 decembrie au fost reţinuţi şi ulterior arestaţi preventiv 14 bărbaţi, cu vârste cuprinse între 17 şi 52 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor, încăierare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.



Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor, încăierare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice cu 11 bărbaţi în stare de arest preventiv şi 4 sub măsura controlului judiciar.

În 29 septembrie, în jurul orei 22.30, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112, în legătură cu un conflict între mai multe persoane, pe raza sectorului 5, în Piaţa Constituţiei, iar la faţa locului s-au deplasat de urgenţă echipaje de poliţie de pe raza sectorului 5, precum şi ale Brigăzii Rutiere.

În urma conflictului, un bărbat a fost rănit, iar ulterior a murit din cauza rănilor suferite.