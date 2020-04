Mesajul care-i va scoate din minți pe Raed Arafat și Marcel Vela: ”Se dorește această panică! Ieșiți pe străzi”

Dacă marea majoritate a sportivilor a ținut cont de recomandarea autorităților, fostul conducător al Stelei din anii ’90 consideră că restrcițiile nu sunt necesare și invită lumea să se manifeste liber.

“Îmi asum ce spun. Mulți gândesc la fel, dar dacă spui cu voce tare devii persona non grata. Comunic mult cu oameni din străinătate. Am văzut interviul cu Ovidiu Stângă. În Olanda, oamenii sunt relaxați. L-am auzit pe Nicușor Stanciu și am aflat că în Praga oamenii sunt pe străzi.

În Germania se circulă fără declarațiile acelea de doi lei, concepute prost. În Suedia lumea e pe străzi și la terase. În SUA, am vorbit cu Liță Dumitru, oamenii circulă chiar dacă nu este permis să formezi grupuri mai mari de trei persoane” a spus Marcel Pușcaș pentru Radio Sport 1.

