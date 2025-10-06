Oferta cuprinde patru nopți de cazare, între 30 decembrie și 3 ianuarie, cu mic dejun inclus, cină festivă de Revelion și program artistic.

Prețul unui sejur de Revelion la Hotelul Simonei Halep

Tariful pentru pachetul de patru nopți este de 1.430 de euro de persoană, în cameră dublă. Pe lângă petrecerea din noaptea dintre ani, invitații se vor bucura de acces gratuit la zona SPA și sala de fitness, terapii de relaxare și o atmosferă exclusivistă în inima stațiunii Poiana Brașov.

Pentru seara de Revelion, hotelul a anunțat și invitați speciali: DJ Professor și Giorgio Ciabattoni, care vor asigura muzica și energia petrecerii. Oaspeții vor fi întâmpinați cu un brunch festiv pe 1 ianuarie, perfect pentru o dimineață relaxată după noaptea de sărbătoare.

Simona Halep își extinde colaborările de imagine

Pe lângă activitatea din turism, Simona Halep a încheiat recent un parteneriat cu Grupul Sports Festival, echipa din spatele celui mai mare eveniment multi-sportiv din România. Noua colaborare vizează gestionarea imaginii publice a sportivei, negocierea contractelor și dezvoltarea de parteneriate strategice.

„După o carieră excepțională, încununată de două titluri de Grand Slam și poziția de număr 1 mondial, Simona Halep rămâne un simbol al performanței românești. Prin această colaborare, dorim să construim noi proiecte care să inspire generațiile viitoare”, se arată în comunicatul transmis de Sports Festival.

Cu un hotel elegant, un Revelion rafinat și noi proiecte în derulare, Simona Halep continuă să îmbine spiritul de campioană cu viziunea antreprenorială, transformând succesul din sport într-un brand de prestigiu.