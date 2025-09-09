Sectorul 3: 13 ani fără taxă la gunoi

În Sectorul 3, taxa de salubrizare nu a mai fost percepută din 2012. Timp de 13 ani, cetățenii nu au plătit niciun leu pentru ridicarea deșeurilor, costurile fiind suportate integral de administrația locală. Dacă ne raportăm la o valoare medie a taxei din celelalte sectoare – aproximativ 10 lei pe persoană pe lună –, rezultă că fiecare locuitor din Sectorul 3 a economisit în acest interval circa 1.690 de lei.

Raportată la întreaga populație a sectorului, estimată la aproape 570.000 de locuitori, economia totală se ridică la aproximativ 963 milioane de lei. Este o sumă uriașă, care reflectă modul în care o decizie administrativă poate influența direct bugetul fiecărei familii, dar și al întregii comunități.

Diferențe mari între sectoare

În prezent, locuitorii Sectorului 1 nu plătesc nici ei taxe directe pentru gunoi, însă primăria pregătește introducerea unei taxe conform principiului „plătești pentru cât arunci”.

În Sectorul 2, taxa variază între 11 și 21 de lei pe lună, în funcție de contract.

În Sectorul 4 este de 9,52 lei, iar în Sectorul 5 se achită 12,67 lei pentru deșeuri reziduale și 5,86 lei pentru cele reciclabile.

Cel mai mult se plătește în Sectorul 6, unde tariful ajunge la 14,30 lei/persoană/lună, dar poate scădea pentru cei care reciclează mai mult. Aceste diferențe arată cum fiecare administrație a ales un model propriu de finanțare a salubrizării: de la subvenționarea integrală a serviciului, până la transferarea unei părți semnificative a costurilor către cetățeni.