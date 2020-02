Nu există în acest moment un medicament/vaccin care să fie eficient împotriva virusului COVID-19

Nu exista goluri de aprovizionare pentru medicamentele fabricate in Romania.

Reamintim ca producatorii din tara pun in circulatie circa 60% din cutiile de medicamente aflate in farmacii si spitale astfel incat actioneaza cu responsabilitate pentru a asigura continuitatea tratamentelor populatiei.

Fabricile din tara au reusit sa se aprovizioneze rapid de la toti furnizorii cu stocuri suficiente de materie prima care sa acopere necesarul de medicamente pana in iunie-august 2020. Asadar, absenta unor medicamente din piata nu este datorata infectiei cu Coronavirus, ci altor probleme punctuale (probleme tehnice, retrageri de medicamente din cauza pretului foarte mic si a taxei clawback, exporturi paralele, etc.) care existau si inainte de aparitia acestei boli.

In situatia in care, totusi, lipseste un medicament din farmacii, se recomanda discutia cu medicul sau farmacistul pentru a se gasi un inlocuitor. 90% din medicamentele uzuale au un inlocuitor.

Nu exista nici un pericol de scumpire a medicamentelor fabricate in tara.

Asa cum se stie, preturile medicamentelor eliberate cu prescriptie medicala sunt reglementate de autoritati, deci o incercare de scumpire este ilegala si se sanctioneaza conform legii.

In plus, reprezentantii PRIMER s-au angajat sa nu scumpeasca medicamentele eliberate fara prescriptie medicala (OTC) a caror pret nu este reglementat, tocmai pentru ca utilizatorii lor sa poata sa se trateze la aceleasi preturi de dinainte de aparitia epidemiei cu Coronavirus.

Nu exista in acest moment un medicament / vaccin care sa fie eficient impotriva virusului COVID-19.

Chiar daca testele initiale cu anumite substante par a fi incurajatoare, un medicament / vaccin nu poate aparea mai devreme de 12 luni, pentru ca trebuie supus altor teste, foarte riguroase. Cu toate acestea, au aparut in spatiul public informatii despre o serie de medicamente antivirale si clorochina care are putea fi eficiente impotriva COVID-19. PRIMER considera ca achizitionarea acestor preparate este inutila in momentul de fata iar utilizarea lor, fara sfatul medicului, periculoasa datorita efectelor secundare si reactiilor adverse care pot aparea. Antibioticele nu trebuie de asemenea utilizate sub nici o forma fara sfatul medicului. In plus, atunci cand se utilizeaza preparatele fara prescriptie medicala de tip raceala si gripa, recomandate pentru tratamentul simptomelor de tip febra, tusa, dureri musculare, dureri in gat, etc., este necesara citirea prospectului sau consultarea medicului sau farmacistului.