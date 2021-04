Potrivit plângerii formulate, Adimi Bogdan si Duca Ghenoiu Razvan, folosindu-se de fondurile Companiei Romprest Service SA, au platit sume importante de bani, atat in conturile societatii care controleaza postul TV B1 cat si personal numitului Oancea Sorin, in scopul initierii si derularii unei campanii televizate de linsaj mediatic impotriva actualei conduceri legitime a Companiei Romprest Service SA, prin persoana lui Beniamin Cioanta-Pacuraru, cat si a primarului Sectorului 1 Bucuresti, Clotilde Armand.

"In data de 28.03.2021, in fata sediului Companiei Romprest Service SA, numitul Adimi Bogdan impreuna cu Duca Ghenoiu Razvan m-au amenintat ca daca nu ma opresc din demersurile mele de a intra in atributiile functiei de Presedinte Director General al Companiei Romprest Service SA, acestia vor da in vileag, in presa, pretinse fapte ilegale comise de subsemnatul in legatura cu numirea mea in functia de conducere din cadrul Companiei.

De asemenea, in cadrul discutiei, cele doua persoane din fosta conducere a Companiei Romprest Service SA au lansat amenintari si la adresa primarului sectorului 1 Bucuresti, doamna Clotilde Armand, sustinand ca, daca nu va plati facturile datorate companiei, ii vor distruge imaginea publica si buna reputatie prin actiuni concertate in cadrul trusturilor de presa, printre care si B1 TV.

Intrucat nu am cedat amenintarilor acestora, numitii Adimi Bogdan si Duca Ghenoiu Razvan au demarat, cu ajutorul numitului Oancea Sorin si a postului de televiziune B1 TV, o veritabila campanie de linsaj mediatic indreptata impotriva mea si a doamnei Clotilde Armand, folosind in acest scop banii Companiei Romprest Service SA, cu care a fost platit postul de televiziune B1 TV si numitul Oancea Sorin", se arată în plângerea penală.

"Mentionez faptul ca, in calitatea pe care o detin de Presedinte Director General al Companiei Romprest Service SA, m-am adresat postului TV B1 cu o solicitare de comunica toate contractele de publicitate incheiate de catre acest post de televiziune cu persoane care au detinut functii de conducere in cadrul Companiei Romprest Service SA, informandu-i totodata de faptul ca intentionez sa efectuez un audit intern in scopul de a descoperi toate actiunile ilicite derulate de fosta conducere administrativa a Companiei, prin care aceasta din urma a fost prejudiciata cu importante sume de bani", se mai arată în plângerea depusă de Beniamin Cioantă-Păcuraru.

"Avand in vedere aspectele mentionate, va solicit efectuarea de cercetari in cauza in vederea identificarii si tragerii la raspundere penala a tuturor persoanelor care se fac vinovate de savarsirea infractiunilor de santaj si delapidare impotriva mea, a doamnei primar Clotilde Armand si a Companiei Romprest Service SA", solicită președintele Consiliului de Administrație și director general al Companiei ROMPREST, Beniamin Cioantă-Păcuraru.