Marilu a reușit, în patru ani de când e în online, să adune peste 200.000 de oameni în comunitatea sa. A ajuns să câștige mii de euro dintr-o singură postare în care promovează diverse branduri și să se întrețină exclusiv din asta.

„Totul e foarte simplu. Tu apari în faîa oamenilor, ai acel ceva... Practic, cum vin banii... Că asta e întrebarea... tu din ce mănânci? Cu siguranță sunt oameni care prind încredere în tine, așa că, dacă te ascultă când povestești experiențele tale., de ce să nu te asculte când recomanzi un produs?!

Arătându-te astfel în fața lumii și vorbind de anumite produse, oamenii vor cumpăra acele produse. Toate brandurile cu care lucrez de atâția ani mă plătesc ca să vin în fața oamenilor nu cu o poveste de-a mea, ci cu produsul lor. Și practic așa vin și banii.

Este foarte important să fii 100% onest cu produsul pe care îl promovezi.

Pe cel pe care am primit cei mai mulți bani cred că a fost în 2019, când am plecat cu un brand în L.A. și în aceeași lună am plecat cu un alt brand și în China. Acele doua care au fost și internationale mi-au adus cei mai mulți bani, suma se ridică la niște mii de euro”, a povestit Marilu.

Dacă pentru unii a lucra de acasă nu reprezintă varianta ideală, iar pandemia i-a scos din ritm, pentru Marilu a fost ocazia perfectă pentru a genera cât mai mult conținut.

„Perioada de pandemie, din contră, mi se pare că a fost cea mai productivă. Stând atâta în casă, ce să faci decât să creezi și să îți vină idei”, spune Marilu.

Lumea online-ului este imprevizibilă și în plină ascensiune. De la vloggeri de travel sau beauty influenceri, la book-tuberi sau gameri, există un tip de conținut pentru orice public. Totul ține doar de ce ai de spus.

„Știam că vreau asta, am simțit că mi se potrivește mănușă, pentru că sunt acest storyteller care povestește tuturor din viața ei povești, și m-am gândit că dacă tot nu îmi tace gura, hai să mă înregistrez pe cameră. Cumva a venit atât de natural. De când m-am pus în fața camerei, am știut ca that`s it. Mulți oameni încă nu realizeaza că ăsta e un job în adevăratul sens al cuvântului, oamenii trăiesc din asta, eu trăiesc din asta”, a mai spus Marilu Dobrescu.

Dezvăluiri despre acest domeniu, dar și despre cum a influențat pandemia viața creatorilor de conținut, veți afla în episoadele din campania exclusivă Realitatea PLUS.