"În conformitate cu prevederile art. 208, alin. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, grupul parlamentar solicită participarea domnului Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naţionale, în vederea susţinerii dezbaterii politice organizate la "Ora Guvernului" în data de 17 octombrie 2022, cu tema: "Prin gafe repetate şi amplificarea propagandei ruseşti, ministrul apărării creează prejudicii României în relaţia cu partenerii UE şi NATO", se arată în solicitarea USR, citată de Agerpres.

Mai exact, liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, susține că Vasile Dâncu "trebuie să vină în faţa Parlamentului la "Ora Guvernului" și să explice de ce preia toată retorica Kremlinului în spaţiul public, de ce ne pune în pericol tratatele cu partenerii noştri europeni şi cu NATO".

"Nu este prima dată. Am văzut din nou în weekend, dânsul are elemente din retorica Kremlinului şi asta este foarte periculos pentru un ministru al Apărării într-o ţară NATO", a declarat, marţi, Moșteanu.



Vasile Dîncu a declarat pe 8 octombrie că negocierea reprezintă singura şansă pentru ca Rusia să facă pace cu Ucraina.



"Războiul va mai continua, (...) singura şansă a păcii poate să fie negocierea cu Rusia. Sigur, e vorba de o negociere complexă. (...) Ţările lumii, NATO, Statele Unite să negocieze pentru Ucraina garanţii de securitate şi o pace cu Rusia. Singură Ucraina nu va putea să negocieze cu Rusia, deoarece clasa politică din Ucraina în momentul acesta nu poate să îşi permită să-şi asume (...) pierderea de teritorii, o pierdere injustă până la urmă de teritorii. Ar fi o înfrângere prea mare pentru politică", a declarat Dîncu, la un post TV.



Potrivit ministrului român al Apărării, Rusia are resurse să prelungească războiul.

"Ideal ar fi să se ajungă la o situaţie de negociere, chiar dacă s-ar ajunge la un conflict îngheţat, negocierea tot ar face mai mult bine decât ceea ce se întâmplă acum, distrugerea de vieţi omeneşti, de bunuri", a mai spus Dîncu.