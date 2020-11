Spovedania lui Rizea: „Dobrescu avea cheia franceză la Horia Georgescu”

„Acest Horia Georgescu mi-a făcut mie un dosar în 2011. Și am primit informația că omul este genul de frustrat. L-am cunoscut bine ulterior. Maior îmi povestea, știe și el că e adevărat, când a plecat el în America, în 2013-2014. Știți, Dan Turturică, un alt ziarist de pe lista celebra pe care o să o facem publică. Ei bine, Dan Turturică, un alt ziarist acoperit, e nașul lui Horia Georgescu. S-a căsătorit în Bora Bora, parcă, ca să vă dați seama, când era șeful ANI. Horia Georgescu era disperat juca tenis cu Ponta, cu Maior, era la toate întâlnirile de la Sinaia, unde povestea Ghiță se ducea Dancu îi plăcea să asculte melodii de sprit. La asta participa și el, era statul de drepți, nu de drept. Îl vedeam la Dobrescu, în fiecare sâmbătă dimineața eu veneam la Snagov la Dobrescu, iar Horia Georgescu era nelipsit. Vă dați seama, ce combinații avea Gerogescu cu el, îl punea să facă una, alta. Să-i „ardă” pe unii. Dobrescu avea cheia franceză la Horia Georgescu. Horia era mielușel și este în continuare. Avea mari frustrări omul și voia să fie ministul justiției. Dacă Ponta ajungea președinte, maior venea premier și pe ăsta îl puneau ministrul justiției.

N-a ieșit Ponta! De ce? El a jucat atunci la alegeri cu dosarul lui Iohannis, d-aia a fost arestat. Atenție ce vă zic. El a vrut și comisar european să fie. Exact! Aia de la Euractiv, a zis: să fiu și eu una dintre variante, să pun presiuni aici pe statul de drept poate mă nominalizează pe mine. Știu toata regia. Dosarul lui Iohannis a fost dosarul ala cu ANI. A zis primarul că nu știu ce a făcut, a făcut parte din consiliul de admininistrație de la compania de apă a municipiului Sibiu.Atunci se juca această chestiune pentru președinție, înainte de alegerile prezidențiale și Georgescu a ales să o joace. A trebuit să aleagă! A jucat cu George Maior. L-a ales pe Maior. Omul a dat toate deciziile. Cum se dădea o hotărâre de către instanță, pac!, venea ANI și făcea recurs. El trebuia să și vadă, să fie cuminte, el nu a înteles, nu a știut. Cum am pariat pe Geoana, am pariat ca la cazino. A mers pe linia lui Maior, pe Ponta și a ieșit altă culoare. Ce credeți că au făcut Kovesi și Coldea? Normal, că după ce a ieșit, Coldea să se facă util noului președinte al României, cu toate că el își făcuse treaba, dar existau anumite semne de întrebare să nu fie schimbat.

Să fie ținut acolo, că totuși era postul liber de director, el era prim adjunct care asigura interimatul până la numirea lui Helvig în Parlament, eram acolo în Parlament, mă vedeți discutând cu el, era în băncile rezervate membrilor guvernului, dar a fost numirea prin vot a Parlamentului pentru directorul SRI. Și într-adevăr Coldea, vă dau informații din interior, i-au pus capul pe tavă lui Iohannis. Iohannis știa că ăsta fusese dușmanul lui. Voiau să-i dea o soluție. Făcea apel, contestație, mereu. Atunci, ca să scape, să-i creeze locul lui Ponta. Să joace singur Ponta. Câștigă dacă nu concurează cu nimeni Ponta. Coldea, șmecher, care statea la sprițuri cu Georgescu, Kovesi. O zi înainte de arestare era lângă Kovesi la dobrescu în casă. Dădea interviu la televiziune în Bulgaria, înainte de arestare. Fuma trabucuri scumpe, băuturi, un stil de viață, pe care n-avea cum să și-l permită din salariul de la stat. A fost procuror la bază. N-are cum să îi permită situația lui materială numai angajat la stat, n-ai cum să-ți permiți traiul pe are îl are el.

Kovesi și Coldea l-au persecutat s-au lucrat unul pe altul. Omul a ales altă tabără. Reglare de conturi mafiotă. Nu zic că nu merita. Îi cunosc toate combinațiile, aporpierea de dobrescu l-a ajutat. Mare combinator, ca Mihai Rotaru. Sistemul l-a scos basma curată. Întâi i-a dat patru ani, apoi l-a achitat. Ce intervenție! Ciocarlan a făcut totul. I-a zis dobrescu: Băi fratele meu!.

Am fost la aniversarea primului baiat al lui Budeanu, cu Cristina Săvulescu. Are și cu Dana Budeanu două mai mari. Aniversare, cadru restrâns, sală de eveniment. Am fost vreo 30 de persoane. Cine credeți că a venit cu copilul? E mai mare decat restul copiilor. Tăriceanu, bun tovarăș cu Radu Budeanu și Horia Georgescu. Am stat acolo am socializat puțin în spațiu închis.

Normal ca am fost invitat. El nu mi-a spus. Am aflat că el mi-a facut acel dosar cu ANI și l-am câștigat. E vorba de aceeași 300 de mii. Ăsta a fost și motivul. Și Helvig a câștigat și Mihalache. El făcea la comandă. Maior comanda totul, iar Horia era executant. Te băga în seamă directorul SRI. Îți permiteai anumite lucruri. Să fim serioși. Oricine îi lua capul în locul meu. Mergem la un meci împreună. Altul în locul meu nu reacționa la fel! Îmi povestea, că: „ce părere bună are George de tine!”. Chiar îmi spunea confidențe. Dobrescu era nelipsit. Tatăl lui a fost totusi torționar e prea mult. El a fost director la Penitenciarul Codlea, în județul Brașov. Exista istorii întregi cu abuzurile făcute de tatăl lui Horia Georgescu. Oameni importanți, cu funcții în ministerul Economiei, privatizări pe bani mulți, ordine primite la misterul economiei. Fratele lui încă trăiește. Surprize mari, Horia Georgescu! Uneori, copiii plătesc păcatele taților sau ale familiei.