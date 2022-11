Pe masa discuțiilor s-ar putea afla, de asemenea, și alte subiecte sensibile pentru principalele două partide care formează arcul guvernamental, și aici vorbim despre ajutoarele sociale pentru persoanele vulnerabile, bugetul de stat 2023, dar și facturile la energie.

Cât privește majorarea pensiilor, subiect care a dus la un schimb dur de replici între PSD și PNL de-a lungul ultimelor luni, părerile par să rămână, în continuare, împărțite.

Mai exact, liberalii susțin o creștere cu 15% a punctului de pensie, ceea ce înseamnă o creștere uniformă cu 15% a tuturor pensiilor din sistemul public bazat pe contributivitate. Acest lucru ar însemna un impact bugetar de 18 miliarde de lei în 2023, în timp ce PIB-ul României este de 1.317 miliarde lei în acest an, conform legii bugetului de stat.

De cealaltă parte, PSD vrea o creștere cu 15% a bugetului pentru pensii, care să fie împărțită astfel:

– o creștere cu 10% a punctului de pensie (ceea ce va aduce o creștere uniformă cu 10% a tuturor pensiilor din sistemul public);

– restul banilor să meargă sub formă de bonusuri către pensionarii cu pensii considerate mici (fie sub 2.500 de lei, fie sub 2.000 de lei). Bonusurile ar urma să fie acordate la fel ca anul trecut.

Cum vor ajunge la un consens și ce decizie vor lua liderii PSD, PNL și UDMR rămâne de văzut odată cu încheiere ședinței din această seară.