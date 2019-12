Emoții pentru Tăriceanu! Fostul său șef de cancelarie a fost trimis în judecată în afacerea Microsoft

Dosarul la care face referire comunicatul DNA este cel în care Călin Popescu Tăriceanu - la data faptelor, șef al Guvernului României - este acuzat că ar fi primit mită 800.000 de dolari, în contextul afacerii Microsoft.

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat, la data faptei administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită.



În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:



Inculpatul ar fi ajutat un înalt demnitar să pretindă și să primească foloase materiale, în perioada aprilie 2007 – 25 noiembrie 2008, de la reprezentanții unei companii străine din domeniul IT, în legătură cu adoptarea unor hotărâri de guvern prin care a fost aprobată încheierea a trei acte adiționale la un contract comercial derulat de companie, având ca obiect închirierea, de către statul român, a unor licențe IT.

Ajutorul ar fi constat atât în intermedierea realizării înțelegerii dintre demnitarul român și reprezentanții companiei străine cu privire la plata unui comision de 10% din valoarea actelor adiționale, precum și în facilitarea transferului folosului material în patrimoniul demnitarului.

În baza acestei înțelegeri, inculpatul ar fi primit suma de 2.581.519 USD prin intermediul unei societăți offshore, corespunzător unui procent de 10% din primele două acte adiționale încheiate. Comisionul corespunzător celui de-al treilea act adițional nu ar mai fi fost achitat din cauza că a fost instalat un nou guvern, din care demnitarul nu mai făcea parte.

Din suma pe care ar fi primit-o în modul descris mai sus, inculpatul ar fi remis 800.000 USD în folosul demnitarului, prin plata parțială a datoriei pe care demnitarul ar fi avut-o față de o companie care îi furnizase consultanță politică în perioada 2007 – 2008. Diferența din comisionul încasat ar fi rămas în patrimoniul inculpatului și al unei persoane apropiate de acesta, fiind blocată parțial de autoritățile judiciare din Austria.



S-a dispus disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor cu privire la inculpatul Marian Marius-Dorin, la data faptei șef al cancelariei prim-ministrului, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mită, întrucât nu a sosit răspunsul la comisiile rogatorii internaționale care îl vizează pe acesta.



De asemenea, s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la ceilalți participanți la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, precum și cu privire la alte posibile infracțiuni prin care a fost plătită diferența până la suma datorată de demnitar către firma de consultanță.



S-a dispus clasarea cauzei cu privire la două persoane fizice cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, care au denunțat fapta anterior sesizării organelor de urmărire penală.

Persoanele fizice și juridice străine participante la fapta de dare de mită fac obiectul unei cauze penale instrumentate de autoritățile judiciare din Austria, împrejurare în care dispozițiile art. 10 alin. 2 C.pen. împiedică punerea în mișcare acțiunea penală împotriva acestor persoane.



Prin rechizitoriu s-a solicitat confiscarea sumei de 830.000 euro de la inculpat, precum și a sumei de 590.000 euro de la persoana care a primit o parte din comision. În acest scop, au fost indisponibilizate cinci imobile situate în București evaluate la suma de 782.500 euro, precum și un cont bancar deschis la o bancă din Austria.

Totodată, s-a dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare în vederea confiscării sumelor de 100.000 euro și 1.300.000 USD, respectiv a sumei de 2.600.000 euro de la două companii offshore implicate în săvârșirea infracțiunii de dare de mită.



Pentru stabilirea situației de fapt și pentru identificarea bunurilor sechestrate, procurorii DNA au cooperat cu autoritățile judiciare din Austria, Elveția și Israel”, arată comunicatul DNA.



Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București, cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii.