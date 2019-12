Șansele demersului PSD la CCR. Ce spune Augustin Zegrean

Fostul președinte al CCR Augustin Zegrean explică la RFI România ce șanse are demersul PSD: "Au mai fost astfel de discuții, dar nu au mers pe răspundere, s-a mers atunci pe OUG pe legea învățământului, din câte îmi amintesc eu.

Nu scrie nicăieri, în afară de decizia aceea a CCR, in care spune ca o lege aflata in procedura parlamentara nu poate fi preluata sau retrasa de Guvern si adoptata prin ordonanta, ziceam noi atunci, dar nu este scris in lege, nici in legi, nici in Constitutie, nici in regulamentele Parlamentului nu este o astfel de dispozitie.

Deci fiecare apreciaza lucrurile cum crede el de cuviinta, dar in situatia de asumare a raspunderii, solutia Opozitiei nu este sesizarea la Curte, solutia Opozitiei in astfel de situatii este motiunea de cenzura, dar daca ei cred ca asa trebuie sa procedeze, sigur, numai ca dupa ce trec cele trei zile de depunere a motiunii, legea este aprobata, deci ea intra in vigoare.

Vom vedea ce va spune CCR, este alta Curte, sunt zece ani de atunci, iata, lumea evolueaza".

"Daca numai pe procedura este sesizata Curtea, nu cred ca vor avea sanse de izbanda. Daca sunt probleme in textele pe care si-au asumat raspunderea, ca ar fi neconstitutionale, este alta problema si acolo Curtea va trebui sa dezbata si sa analizeze fiecare text in parte cu care va fi sesizata", spune Augustin Zegrean.