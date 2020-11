Relația Victor Ponta - Dan Diaconescu sau... „fă-te frate cu dracul, până treci puntea”

În 2014, întrebat care ar fi rezultatul negocierilor cu PPDD, dacă partidul inființat de Dan Diaconescu ar cere două ministere, Victor Ponta a răspuns ironic: „Acum, dacă îi dăm lui Dan Diaconescu tot ce îşi doreşte el... El o să fie preşedintele României, nu? A anunţat asta... a fost şi deputat de Gorj. Lăsaţi-l să fie şi preşedinte”.

Totodată, întrebat cum se înţelege cu Dan Diaconescu liderul PSD de atunci spunea: „Perfect, că nu vorbim. Eu am discutat cu conducerea partidului, doamna Man, secretarul general şi, în rest discutăm din punct de vedere al majorităţii politice la nivel local şi la nivel parlamentar şi guvernamental.



Au fost, însă, conflicte și mai puternice între cei doi. S-a intamplat în 2012 când liderul PPDD, Dan Diaconescu, contracandidatul lui Victor Ponta la Camera Deputaților la acel moment, a declarat că Târgu Jiu ar fi sub teroare și că primul-ministru, împreună cu primarul orașului, ar controla toată zona. Declarația a fost făcută în contextul în care Dan Diaconescu s-a bătut cu Victor Ponta pentru un loc de deputat la Târgu Jiu.



Iar după una dintre audierile de la DNA, Diaconescu a răbufnit la adresa lui Ponta: „La prima am și fost arestat, au urmat 50 de audieri în alte dosare și ca să-l citez pe procurorul Panait – Dumnezeu să-l ierte! – aș putea spune: Ponta, câinele de Ponta mi-a făcut-o!”.



Tot în acel an, USL Gorj a sesizat Biroul Electoral Judeţean în legătură cu faptul că Dan Diaconescu, candidat pentru un mandat de deputat în Târgu Jiu, ar fi început campania electorală mai devreme decât termenul stabilit de lege, și a organizat un spectacol, unde a împărţit biscuiţi şi suc. Dan Diaconescu a susținut atunci că reclamația depusă împotriva sa de către USL Gorj privind mita electorală a arătat de fapt disperarea lui Victor Ponta. ,,Altă şansă decât să mă aresteze pentru ca el să rămână premier nu are, iar pentru asta invocă diverse pretexte", a declarat liderul PPDD.



Reacții dure din partea fostul premier au venit, însă, în legătură cu privatizarea combinatului Oltchim Râtmicu Vâlcea. Acesta a spus că Dan Diaconescu nu putea fi oprit să participe la privatizarea combinatului. În timp ce, într-o altă emisiune, Victor Ponta a declarat că are indicii că participarea lui Dan Diaconescu la licitația pentru vânzarea Oltchim are legături cu liderul PDL de la acea vreme Adriean Videanu. La scurt timp după ce Diaconescu a fost declarat câștigătorul licitației, Victor Ponta l-a acuzat pe acesta că nu a avut niciodată banii pentru privatizarea Oltchim. Potrivit acestuia, în timpul procedurii de privatizare a combinatului, Dan Diaconescu s-a prezentat la bancă cu documente false.



,,Este o faptă penală pentru care oricare dintre dumneavoastră dacă vă duceți la o bancă cu documente false seara dormiți în arest. Documentele bancare false au apărut după declararea câștigătorului. Poate de mâine sau de poimâine se va începe ancheta de către noul procuror general șef”, preciza Ponta în noiembrie 2012, sugerând practic arestarea lui Dan Diaconescu. În același an, Tiberiu Niţu, a fost desemnat pentru funcţia de procuror general al României, cel despre care mulți au spus că ar fi fost chiar propunerea lui Ponta.



În replică, Dan Diaconescu a declarat că Victor Ponta a mințit în privinţa privatizării combinatului Oltchim.