Realitatea PLUS

"Am să vă prezint felul în care aceste dosare sunt măsluite după modelul brevetat de Laura Codruţa Kovesi în celebrul dosar Realitatea. O să vedeţi felul în care Kovesi a vrut să distrugă Realitatea TV", spunea Ghiță, după ce a fugit din țară.

“Kovesi m-a abordat în clădirea SRI numită K2, unde stăteam împreună la masă şi mi-a spus că, ascultându-l pe Vîntu, şi-a dat seama că nu mai are finanţare pentru Realitatea. A văzut cât de vulnerabil este Vîntu şi ştia că va acceptă într-un fel să primească finanţare şi să cedeze Realitatea TV. Am acceptat acest lucru. Dânsa s-a gândit că va putea să-l doboare şi să-l scoată din joc mult mai repede și, probabil, Realitatea TV să devină o televiziune supusă”, a continuat Ghiță.

Sebastian Ghiță a dezvăluit și ce a stat în spatele conflictului dintre el și Sorin Ovidiu Vîntu.

"Am semnat acel contract de management cu Vîntu şi am acceptat să finanţez Realitatea TV. La ceva timp au apărut fricţiunile între mine şi Vîntu, iar Kovesi a stat la pândă şi a făcut un dosar pe bază acestor certuri dintre mine şi Vîntu. A început să-mi explice cum şi în ce fel pot fi conduse discuţiile cu Vîntu, astfel încât ele să pară şantaj, ameninţare sau să se încadreze la nişte fapte penale. Am ascultat de dânsa, că aveam o relaţie de încredere şi prietenie şi pentru că punea pasiune în dorinţa dânsei de a-l înfunda pe Vîntu şi nu aş fi vrut să o refuz sau să mă cert cu dânsa”, a mai spus Ghiță.

Povestea este extrem de complicată și plină de întrebări la care Ghiță nu a răspuns nici până astăzi. Mai mult, Ponta i-a fost partener și l-a susținut în permanentă în încercarea să de a acapara tot. Cozmin Gușă a acuzat, în acest context, presiuni „greu de imaginat ale cuplului Ponta - Ghiță, cu accent pe ultimul" și și-a exprimat convingerea că echipa Realitatea va rezista și în 2015, deși "acțiunile acestui cuplu disperat azi vor fi mult mai contondente și mai periculoase și nu doar la adresa Realitatea TV, ci și la adresa altor entități media care își permit să fie obiective și să critice acțiunile guvernamentale deficitare sau frauduloase".

Fosta consilieră a lui Victor Ponta, Anca Alexandrescu a demonstrat că liderul PRO România avea toate informațiile despre situația financiară în care se află postul Realitatea TV.

"Domnul Ponta vorbește despre datoriile Realității și cine le-a făcut? Înseamnă că are goluri de memorie. Domnul Ponta știe foarte bine cine a făcut aceste datorii. Pentru că la momentul când Elan Schwartzenberg a furat televiziunea de la domnul Vîntu, domnul Elan a fost la el în birou, la Guvern, iar Ponta l-a trimis la mine în birou, să-l ajut. Cu ce, nu știu. După ce l-am ascultat jumătate de oră pe domnul Elan, ne-am despărțit prieteni și asta a fost. Dar domnia sa știa exact situația Realității pentru că, ani de zile, a avut o obsesie legată de Realitatea TV și, dacă vă aduceți aminte, când era premier, era agresiv cu jurnaliștii de la Realitatea, cu reporterii de teren. Aveam discuții de nenumărate ori pe această temă și îi explicăm că reporterii nu fac decât să-și facă datoria... Deci domnul Ponta știe exact cine a făcut datoriile", a spus Anca Alexandrescu.

Și Cozmin Gușă i-a răspuns lui Victor Ponta.

„Această televiziune, când am preluat-o noi, Cozmin Guşă şi Maricel Păcuraru, am preluat-o deja în insolvenţă, cu aceste datorii pe care le spune Victor Ponta, înregistrate acolo de la foştii patroni. Neavând niciun contract cu statul (...) ne e destul de greu să putem să recuperăm această datorie. Bine măcar că putem să fim corecţi şi nu ne arată nimeni obrazul. Și încercăm să fim corecţi în fiecare zi. Dar în acest mediu, în care concurenţa nu mai există şi toată lumea are contracte cu statul sau cu firme care au contracte cu statul, Realitatea este singura care a făcut excepţie", a afirmat Cozmin Guşă.

Aceeași poveste, alte personaje! Traian Băsescu și Antena 3. Președintele Traian Băsescu a atacat constant postul menționat. Unii jurnaliști au declarat de-a lungul timpului că s-a dorit cenzura acestor posturi de știri pentru că au devenit prea incomode. Adrian Ursu, director editorial Antena 3, a declarat că războiul dintre patronului Dan Voiculescu cu fostul președinte Traian Băsescu s-a răsfrânt asupra postului TV. Ursu susține că Voiculescu putea să scape de probleme, inclusiv de condamnarea din dosarul ICA, dacă închidea stația de știri. Traian Băsescu a aruncat, ani la rând, cuvinte grele la adresa angajaților din trustul Intact condus de familia lui Dan Voiculescu, deși războiul dintre cei doi era de natură politică.

La acel moment, pare că Traian Băsescu uitase cu desăvârșire cum în 2004 anunță “soluția imorală” prin care i-a suflat guvernarea lui Adrian Năstase. Atunci, Dan Voiculescu a fost bun, acum nu mai era! În plus, fostul parlamentar Sebastian Ghiţă a declarat, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, că Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare în urma unui plan pus la punct de Laura Codruţa Kovesi şi Florian Coldea, lucru pe care îl ştie chiar de la Traian Băsescu. Ghiță a relatat dialogul pe care l-a avut cu fostul președinte și susține că acesta avea o problemă personală cu trustul Intact.

Băsescu nu a negat declarațiile lui Ghiță. În 2014, președintele a declarat într-o conferință de presă susținută la Cotroceni că „Antena 3 reprezintă postul de propagandă şi înşelare a românilor.

După condamnarea lui Dan Voiculescu în dosarul ICA, ANAF a pus sechestru, în 2016, pe mai multe proprietăți ale lui Dan Voiculescu, inclusiv pe sediile Antena 1 și Antena 3. Jurnaliștii celor două posturi TV au fost nevoiți să se mute urgent, deoarece ANAF susținea că va vinde clădirile de îndată.

Directorul trustului, Mihai Gâdea, a făcut un apel public către ANAF să se dispună o modalitate prin care pot închiria sediul. Apelul nu a primit un răspuns pozitiv, cele două redacții fiind împachetate și mutate de pe o zi pe alta.