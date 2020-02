Liderii PSD sunt tot mai siguri că moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban va trece. Voturile decisive par a fi asigurate de Pro România. Victor Ponta transmite un mesaj clar în acest sens.

"Asa cum am spus : un Guvern care afecteaza drepturile fundamentale ale romanilor la Sanatate si Educatie - este un Guvern care trebuie pedepsit ; in Parlament si la vot de catre cetatenii afectati in mod direct!", scrie Ponta pe Facebook.