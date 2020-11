Numirea lui Florin Iordache la șefia Consiliului Legislativ, pe masa CCR

Liberalii au depus, pe 22 octombrie, sesizarea de neconstitutionalitate referitoare la hotararea Parlamentului privind numirea deputatului PSD Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ.

In sesizarea semnata de liderul deputatilor PNL, Florin Roman, se arata ca hotararea Parlamentului incalca principiul legalitatii, prevazut de Constitutie.

Liberalii precizeaza ca, potrivit Legii 73/1993, presedintele Consiliului Legislativ si presedintii de sectii se numesc prin votul majoritatii senatorilor si deputatilor, reuniti in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza a trei propuneri ale Birourilor permanente pentru fiecare functie, cu avizul Comisiilor juridice reunite. Astfel, acestia afirma ca, in contextul in care Florin Iordache a primit 185 de voturi favorabile, nu a fost intrunit numarul necesar de voturi prevazut de lege - 234 de voturi, pentru ca acesta sa fie numit presedinte al Consiliului Legislativ.

Liberalii afirma ca hotararea Parlamentului in acest caz este neconstitutionala, deoarece Florin Iordache nu indeplineste conditia privind buna reputatie profesionala si morala prevazuta de Legea 73/1993, amintind ca acesta a promovat in calitate de ministru al Justitiei in Guvernul Grindeanu OUG 13/2017 si proiectul privind amnistia si gratierea.

"Conduita publica, din anul 2017, a domnului Florin Iordache a generat revolta publica incompatibila cu dispozitia legala care solicita candidatului la functia de presedinte al Consiliului Legislativ o buna reputatie morala", se arata in sesizarea de neconstitutionalitate.

Liberalii invoca in sesizare si incalcarea art. 1 alin. (5) din Constitutie in raport cu dispozitiile art. 20 alin. (2) din Legea 73/1993. Acestia arata ca la dosarul de candidatura nu a fost depus un document care sa ateste ca Florin Iordache a renuntat la calitatea de membru al PSD.

Plenul Parlamentului a decis, marti, numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ. Iordache a fost numit in functie cu 185 de voturi pentru si 43 contra.