Nicușor Dan, despre atacurile cu drone din Marea Neagră: „Este nevoie de echipamente pentru noul tip de provocare”. NATO va discuta situația din regiune

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 oct. 2026, 16:14

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că situația de securitate din Marea Neagră va fi discutată în cadrul unei sesiuni dedicate a Consiliului Nord-Atlantic, după atacul asupra navei comerciale din apropierea județului Tulcea. Șeful statului a precizat că a discutat deja cu secretarul general al NATO și a subliniat nevoia unor echipamente adaptate noilor amenințări, făcând o paralelă cu incidentele provocate de drone la granița României cu Ucraina, în urmă cu un an.

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