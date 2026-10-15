Nicușor Dan, despre atacurile cu drone din Marea Neagră: „Este nevoie de echipamente pentru noul tip de provocare”. NATO va discuta situația din regiune

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că situația de securitate din Marea Neagră va fi discutată în cadrul unei sesiuni dedicate a Consiliului Nord-Atlantic, după atacul asupra navei comerciale din apropierea județului Tulcea. Șeful statului a precizat că a discutat deja cu secretarul general al NATO și a subliniat nevoia unor echipamente adaptate noilor amenințări, făcând o paralelă cu incidentele provocate de drone la granița României cu Ucraina, în urmă cu un an.
Potrivit lui Nicușor Dan, România se confruntă din nou cu o provocare de securitate pe flancul estic, de această dată în zona Mării Negre. Președintele a evidențiat importanța solidarității aliaților și a cooperării în cadrul NATO pentru gestionarea riscurilor din regiune.
Nicușor Dan: Este nevoie de echipamente adaptate noilor amenințări
Șeful statului a amintit că, în urmă cu aproximativ un an, România a solicitat sprijinul aliaților pentru a face față incidentelor cu drone în zona frontierei de pe Dunăre, în apropierea Ucrainei. Atunci, partenerii au furnizat echipamente militare, iar situația s-a stabilizat.
Președintele consideră că experiența de atunci arată necesitatea unor mijloace de apărare adaptate noilor tipuri de amenințări, în contextul evoluțiilor recente din Marea Neagră.
„Este nevoie de echipamente pentru noul tip de provocare”, a declarat Nicușor Dan, explicând că România se află într-o situație similară celei de anul trecut, când a fost necesară intervenția aliaților pentru consolidarea capacităților de apărare.
NATO va analiza situația de securitate din Marea Neagră
Nicușor Dan a anunțat că situația din Marea Neagră va face obiectul unei sesiuni dedicate a Consiliului Nord-Atlantic, după discuția purtată cu secretarul general al NATO.
Președintele a subliniat că solidaritatea aliaților este esențială în fața provocărilor de securitate care vizează România și celelalte state de pe flancul estic al Alianței.
În declarația sa, șeful statului a făcut referire și la riscurile pe care acțiunile Rusiei le-ar reprezenta pentru stabilitatea societăților europene, inclusiv prin încercări de diminuare a sprijinului acordat Ucrainei.
România își menține sprijinul pentru Ucraina
Președintele României a afirmat că răspunsul țării noastre la aceste provocări rămâne continuarea sprijinului pentru Ucraina, atât din perspectiva respectării dreptului internațional, cât și din considerente ce țin de securitatea națională.
Nicușor Dan a menționat că România nu este singura țară vizată de aceste riscuri, indicând și Bulgaria, precum și alte state europene de pe flancul estic.
Referitor la detaliile incidentului din Marea Neagră, șeful statului a precizat că informațiile suplimentare vor fi comunicate de Ministerul Apărării și de celelalte instituții implicate, pe măsură ce anchetele avansează.
Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea circumstanțelor atacului asupra navei comerciale din apropierea județului Tulcea, în timp ce echipele de intervenție desfășoară operațiuni de căutare și salvare a marinarilor dispăruți.