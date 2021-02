PUZ-urile coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6 vor fi suspendate pentru o perioadă de un an, conform unor proiecte de hotărâre adoptate în şedinţa de vineri a Consiliului General al Capitalei cu 29 de voturi "pentru" şi 23 "împotrivă", scrie Agerpres.



Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a formulat amendamente în urma cărora a fost modificată forma iniţială a proiectului, care prevedea suspendarea pentru o perioadă de trei luni.

"Este un punct de cotitură în dezvoltarea urbană a Bucureştiului. Ani de zile au prevalat interesul privat şi diferite reţele de interese în faţa interesului public. Am spus şi o repet: urbanismul ultimilor ani a fost o golănie. Majoritatea Consiliului General, USR- PNL, a luat azi o decizie curajoasă, corectă şi a dovedit că este o adevărată autoritate publică, adică cineva care acţionează în interes public şi nu în interes privat. Prin aceste PUZ-uri de sector, într-o capitală sufocată de poluare, în care copiii au boli respiratorii şi vârstnicii au boli cardio-vasculare generate de această poluare a aerului, urmau să dispară sute de hectare de spaţiu verde, care aveau acest statut de spaţiu verde în Planul Urbanistic General", a arătat el într-o declaraţie susţinută la sediul PMB.



Nicuşor Dan i-a felicitat pe consilierii municipali din partea majorităţii pentru faptul că s-au prezentat toţi la vot şi au rezistat "presiunilor pe care le-au avut, fiecare dintre ei, de la toate aceste reţele care au făcut rău" Capitalei.



"Bucureştiul pierdea oportunităţi de dezvoltare, cum sunt metroul de suprafaţă, salba de lacuri din nordul Bucureştiului. Este un semnal pentru toţi investitorii de bună credinţă, pentru arhitecţi, pentru constructori că oraşul acesta are nevoie de dezvoltare, iar această dezvoltare trebuie să fie sustenabilă şi mai ales trebuie să fie făcută pentru cetăţean şi nu pentru nişte interese speculative. Este, deci, o victorie a societăţii civile, care reclamă de ani de zile aceste abuzuri urbanistice împotriva unor reţele de interese. O victorie materializată de această coaliţie PNL-USR, care are majoritatea din Consiliul General", a mai spus el.