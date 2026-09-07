Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Imaginile întâlnirii secrete dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, în biroul președintelui Senatului. Premieră la Culisele Statului Paralel – VIDEO
Publicat7 sept. 2026, 21:39
Actualizat7 sept. 2026, 21:58
SursăRealitate Plus
Realitatea Plus a difuzat, în premieră la emisiunea "Culisele Statului Paralel", imaginile filmate ale întâlnirii secrete dintre premierul demis Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, care a avut loc în ziua de 14 august, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.
Citește și
- 18:40Ședința CSAT s-a încheiat. Nicușor Dan și Ilie Bolojan au discutat inclusiv despre banii din contractul SAFE - VIDEO
- 18:34Ministrul Educației, mesaj penibil în prima zi de școală
- 17:30Dominic Fritz: „Voi primi de la USR actualul meu salariu de primar!”
- 16:19PNL și USR bat palma în Parlament. Ce vor să schimbe și ce au sesizat la CCR
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News