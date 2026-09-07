Imaginile întâlnirii secrete dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, în biroul președintelui Senatului. Premieră la Culisele Statului Paralel – VIDEO

Publicat 7 sept. 2026, 21:39 Actualizat 7 sept. 2026, 21:58 Sursă Realitate Plus

Realitatea Plus a difuzat, în premieră la emisiunea "Culisele Statului Paralel", imaginile filmate ale întâlnirii secrete dintre premierul demis Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, care a avut loc în ziua de 14 august, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Distribuie articolul