Dorin Iacob: „Din această sete de putere, Ghiță a construit o structură paralelă în PSD”

Dorin Iacob: „Aceasta poveste a banilor pentru campanie a fost complicata intotdeauna in Romania. Mereu s-au cautat solutii de a sprijini campania indirect. Partidele au legal dreptul de a strange anumite sume de bani pentru campanii. Tendinta in anii anteriori au fost sa se depaseasca sumele si acestea sa fie mascate. (...) Noi nu vorbim de partide, ci vorbim despre aceia care se duc la varful partidelor, riscand sa compromita pe un termen mai lung imaginea partidului. (...) Industria IT a fost compromisa de actiunile lui Sebastian Ghita. (...) Din aceasta sete de putere, Ghita a construit o structura paralela in PSD. (...) Aici e schema: cream o firma spre care dam aparent bani sa-mi faca campania. Se creeaza impresia ca Federal Media Group a facut servicii pentru PSD. Aceasta e o metoda folosita la inceput. A fost un intreg mecanism pus la punct. Nu sunt banii domnului Ghita, sunt banii nostri, folositi pentru jocul de putere absolut. Sunt bani din licitatii. In 2019 se decide insolventa Federal Media, iar in 2020 se lichideaza aceasta firma.”