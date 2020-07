Decizii de ultimă oră la Guvern. Premierul și miniștrii se reunesc în ședință. Ludovic Orban, anunț crucial pentru români

Cabinetul Orban se reunește, la această oră, în ședință. Reuniunea săptămânală a miniștrilor vine pe fondul creșterii continue a numărului de cazuri de COVID din ultimele săptămâni. Astăzi am înregistrat, pentru a doua zi la rând, un nou record negativ: am depășit pragul psihologic de 600 de imbolnăviri raportate in 24 de ore. Cifre care ne plasează pe primul loc la infectări în Uniunea Europeană.

