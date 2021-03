"Traian Basescu s-a razboit cu Antena 3, asa cum Ponta s-a razboit cu Realitatea. Amandoi au facut o obsesie pentru presa, nu numai ei. Toti au. Cand eram la Guvern, era o intreaga zbatere sa fie presa de partid. De ce sunt politicienii obsedati de a controla presa? Nimic din toate astea nu justifica abuzurile care s-au petrecut in Dosarul Telepatia", a spus Anca Alexandrescu, duminică seara, la Realitatea PLUS, în emisiunea "Culisele statului paralel".

Totodata, jurnalista a tras un puternic semnal de alarmă, punand o intrebare care, insa, pare sa nu-si gaseasca un raspuns. Cel putin momentan.

"Mosia de la Nana nu e tot de la un institut? De ce aplicam dubla masura?", a spus Anca Alexandrescu.

Dorința unui politician însetat de putere

"Cred ca a fost cel mai discutat. M-am uitat cum s-au impartit in tabere. Presa era impartita in tabere in functie de partizanariat politic si simpatii si interese. Foarte rar sa gasesti obiectivitate", a spus Dorin Iacob.

Dar cum se poate ca Traian Basescu sa treaca de la "solutia imorala" cu care a facut un guvern si i-a suflat lui Adrian Nastase guvernarea la "puscariasul cu antene"?

"Solutia imorala m-a surprins foarte neplacut pentru ca am fost implicat direct si personal in negocierea acelei solutii politice din decembrie 2004", a spus Dorin Iacob.

De ce vor politicienii sa controleze presa?

"Pentru a avea liniste si pentru a-si regla conturile si a elimina adversarii. O fac si pentru ca pot. Multi politicieni sunt imbatati de putere", a spus jurnalistul Razvan Savaliuc, jurnalist luju.ro.

"Oamenii s-au transformat cand s-au pus pe acel scaun. Oameni care erau extraordinari, cu bun simt, in cateva luni s-au schimbat la 180 de grade", a completat Anca Alexandrescu.

S-a razbunat Traian Basescu pe Dan Voiculescu?

"La prima vedere, asa parea. Dan Voiculescu e un personaj urat. In Romania, taberele nu sunt in zona logicului. Ura incepe de prin 90. E o chestie veche, politicienii romani vor sa cumpere presa, sa dezbine. Cazul asta - am ajuns la un caz care a compromis justitia. Oricine care se uita de la chestia cu telepatia, de la discutiile din carciuma cum dicta Coldea, arata de fapt nivelul: un sistem mizer care voia sa controleze o Romanie si mai mizera", atrage atentia jurnalistul Andrei Bădin, jurnalist flux24.ro.

Cum a fost compromis sistemul judiciar românesc

Aici intervine un alt aspect interesant: procurorul care l-a trimis in judecata pe Dan Voiculescu ulterior a fost el insusi trimis in judecata si condamnat cu suspendare pentru evaziune fiscala si spalare de bani. In plus, judecatoarea care a intrat in locul lui Mustata a fost exclusa de doua ori din magistratura. Oare au fost alesi acesti oameni care s-au ocupat de acest caz stiindu-se ca au niste pete care, la un moment dat, ii pot determina sa urmeze o directie sau alta?

"Dan Voiculescu a fost una dintre persoanele care a fost condamnata pentru ca nu prea a placut opiniei publice. A fost o persoana condamnata social", a spus avocatul Florin Durgheu.

La ordinul cui a fost arestat Dan Voiculescu?

"Cand Traian Basescu spune, recunoaste ca oamenii din statul paralel au discutat inainte despre o condamnare a unui om din Romania si acea previziune s-a implinit nu stiu ce poate fi...", atrage atentia jurnalista Anca Alexandrescu.

"Sistemul era atat de tare, incat pot sa afirm azi ca Dan Voiculescu nu a avut nicio sansa. Nu putea scapa din ghearele sistemului. Trec peste discutia cu Traian Basescu, poate el nu a fost initiatorul ideii, tinta era "sa distrugem trustul Intact". Dar cu certitudine cei care au semnat perotocoalele SRI-Parchet General au avut tot interesul pentru ca Antenele trebuiau scoase din joc pentru ca puneau in pericol existenta sistemului. Tot acest dosar a fost dirijat si construit pe un mare fals, pe ideea unui prejudiciu urias. Antenele pusesera reflectoarele pe sistemul de atunci, incepand de la seful statului pana la ce se intampla in justitie. Si atunci s-a inventat prejudiciul care ajunge la 60 de milioane. Judecatorii nu au avut niciodata dovada prejudiciului, dar au condamnat in lipsa prejudiciului. Au luat sediile antenelor. Antena 3 era sa falimenteze...", a spus Savaliuc.

Cum s-a orchestrat scoaterea din decor a lui Dan Voiculescu

"Aici nu vorbim despre un prejudiciu. Instanta a inventat unul si Antenele au fost executate din cauza unui prejudiciu inexistent. Din nefericire, nu e singurul dosar in care au fost astfel de expertize. Din moment ce aceste lucruri au fost devoalate, ca a scos din burta prejudiciul, cum un procuror a putut sa semneze rechizitoriul si sa-l trimita in judecata? Ce s-a intamplat acolo e de natura a ridica foarte multe semne de intrebare. Din moment ce o persoana poate fi trimisa in judecata pe baza unui prejudiciu inventat este trist. Cat de linistit e Ciolos? (...) A fost, de fapt, o executie. Dan Voiculescu nu a avut nicio sansa, atata timp cat tavalugul a fost pornit", a spus Savaliuc.

"Dan Voiculescu nu a fost o persoana agreata public. Nu era un personaj agreat, erau multe legende controversate: banii lui Ceausescu, s-a imbogatit repede... Oamenii care au o sursa a banilor neclara... a ramas nesimpatizat pe mai multe culoare. Nu poti sa acuzi sau sa condamni un om pentru asta decat daca il gasesti cu ceva concret. Restul sunt vorbe, simpatii, antipatii si barfe. In 2004, coalitia din care facea parte Voiculescu a castigat alegerile parlamentare si Alianta DA a avut vreo 27-29%. Traian Basescu devine presedinte, castigand turul 2, dar nu putea face guvernul. In aceste conditii, am fost implicat personal in negocierile dintre cei doi. S-au intalnit la 11 noaptea la sediul Senatului. A urmat dupa o zi, doua, trei... Voiculescu a ramas ca se gandeste si ca spune, si a dat raspuns cand era juramantul presedintelui la CCR si a cerut ceva care a stat in gat presedintelui, Ministerul Economiei si un post de vicepremier. In perioada aia, a aparut si Copos. S-a facut aceasta alianta politica negociata, o majoritate care sa fie in Parlament asezata. De ce o fi fost aia imorala? Sa consideri ca a fost asa imorala pentru ca stiai controversele...", a spus Dorin Iacob.

Ce se afla, de fapt, in spatele "telepatiei". Perversiunea unei fraze care a facut istorie

"Cand a intrat in coalitie, nu cred ca l-a deranjat trustul. Dupa aceeea s-a schimbat. Ce remarc eu in jurul acestui dosar, și mie mi s-a parut extrem de grava si impertinenta fraza aia in care apare cuvantul "telepatie"... Fraza vine si atentioneaza orice judecator care intra in dosar. Spune: daca nu intelegeti cum am facut noi rechizitoriul, inseamna ca... Este o atentionare: aveti grija cum judecati! Fraza e foarte perversa si se adreseaza judecatorilor care vor intra in acel dosar", spune Iacob.

De ce era atat de relaxat Basescu la discutia de la restaurant? Ce-i asigura "linistea"?

"E posibil sa fi povestit asta cu atata relaxare la sprit. Cum a fost posibil ca atunci cand i s-au relatat acele lucruri de cei in functie sa nu fi reactionat? Fac o paralela. Mi s-a relatat o scena in care Maior, pe atunci director SRI, asistand la o discutie intre Kovesi si Coldea despre dosarul lui Toni Grebla, a spus: Mai, sa nu facem o exagerare, daca nu sunt probe? Daca nu e vinovat? Pozitia lui Maior a fost cumva ingrijorata: aveti sau nu aveti? (...) Amintirea asta vad ca nu o are. Concluzia ca e statul mafiot o are cand sufera, prea tarziu. Cam asta se intampla cu demnitarii Romaniei. Au revelatii interesante dupa. Atunci ce a spus si cum a spus, nu ca a povestit acum sa-i vezi ce faceau", a mai spus Dorin Iacob.

"Stiti care era intrebarea rezonabila pe care trebuia sa o aiba domnul presedinte Basescu atunci? Sa zicem ca erau intr-o gașca acolo... E clar ca s-a complacut in acea discutie, in acea situatie, nu a luat nicio masura. Macar trebuia sa ai o intrebare: de ce trebuie sa aranjati completul? Nu e dosarul solid? Ca eu stiu ca a distrus omul institutul ala... (...) Cu ICA nu s-au intamplat lucruri curate. Constructia dosarului are o perversitate si in alta parte: incercarea de a demonstra ca Dan Voiculescu a creat un grup infractional. Daca nu, dosarul asta probabil avea o soarta de ceva prejudiciu important poate, dar nu de maniera aia. Si atunci pe aceste elemente ai vrut sa faci un dosar foarte umflat, spectaculos, ca sa nenorocesti un om, sa inlaturi un adversar politic, sa incerci pui botnita la o presa. Dar asta nu e justitie!", a atras atentia Iacob.

Dorin Iacob a făcut referire la o înregistrare audio prezentată de Sebastian Ghiță în care Traian Băsescu discuta despre dosarul lui Dan Voiculescu, invocând şi numele judecătoarei Camelia Bogdan, dar şi pe cele ale procurorului-şef DNA Laura Codruţa Kovesi şi pe al prim-adjunctului SRI Florian Coldea.

„Interlocutor:

- Şi aveţi înregistrări cu toţi?

- Traian Băsescu: Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan. Bă, dar să vezi conversaţia când îmi spuneau că îl luăm pe Mustaţă din complet. Da? Hai, băieţi, să-l aruncăm în aer! Vreţi să-mi distrugeţi familia?

- Interlocutor: Ce stat este ăsta, domnule preşedinte?

- Traian Băsescu: Eu v-am spus de câteva ori, stat mafiot, na, eu ştiu ce spun.

- Interlocutor: Probleme cu dosarul Voiculescu?

- Traian Băsescu: Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnarea, care cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Cum îmi spunea mâine îl luăm pe Mustaţă şi intră Camelia Bogdan. Să-i vezi după o zi când spuneau am vorbit cu Camelia Bogdan şi a spus că dacă aveam codul penal îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece. Pe urmă trage concluziile Coldea, ştii. Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii.

- Interlocutor: Sunteţi supărat pe ei?

- Traian Băsescu: Camelia Bogdan este, a intrat judecător în dosarul ginerelui. Un judecător care duce dosarul de un an este schimbat şi, la ultimul termen, a intrat Camelia Bogdan. Păi, bă, Bogdan, eu te ştiu cine eşti!”

Dezvaluiri din culise: cine a comandat distrugerea trusturilor de presa

"In Romania, distrugerea trusturilor de presa a fost un plan cu sustinere externa si sustinut de serviciile din Romania care, de pe vremea lui Adrian Nastase, printr-o eroare legislativa, le-a permis Serviciilor sa faca afaceri. (...) Desi imediat dupa asta sa pus stop Serviciilor sa mai faca afaceri, ele au continuat sa faca afaceri. Si atunci, cei care au gandit aceste protocoale s-au lovit de problema trusturilor de presa, ca erau foarte influente, ca puteau devoala oricand orice afacere de acest tip. Si s-a luat decizia distrugerii lor. Vintu a fost distrus, Dan Diaconescu a fost distrus, Dan Voiculescu, Adrian Sarbu. A fost o operatiune programata ca niciun sef de trust sa mai ramana in picioare in Romania", a spus Savaliuc.

Cum au vrut baietii destepti sa ingenuncheze presa libera

"In toata perioada asta a celor 30 de ani pana acum, s-a trait intr-o atmosfera de culpabilizare, dezinformare, manipulare continua. Cea mai putin vinovata institutie sau prezenta pe scena publica de asa ceva ar fi trebuit sa fie presa. Dar si presei i-a placut sa fie folosita, sa fie parte din jocuri de putere si atunci pentru ca acest joc s-a facut cu toti actorii, care putea mai tare sa loveasca pe cine? Presa putea sa-i loveasca pe politicieni pentru ca in presa beneficiezi de serviciile unor jurnalisti, jurnalistii au surse, se misca... Lumea are mult mai multa incredere sa discute cu un jurnalist decat cu cineva de la SRI sau din politie. Informatia care se aduna in trusturile de presa este intotdeauna ceva valoros. Pentru asta exista si acoperiti. Si atunci, ori tu din politica si din servicii, dar in mod nefiresc, incerci sa-l controlezi pe patronul de presa sau pe redactor, ori incerci sa le iei jucaria. Sau sa le desfiintezi jucaria ca sa creezi alta", a spus Dorin Iacob.