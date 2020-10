Cristian Rizea detonează "bomba", la Chișinău: Sebastian Ghiță, combinații penale. Cum a dat bani în stânga și în dreapta pentru a cumpăra voturi pentru Ponta

"Dragi prieteni, tot învârtindu-mă de atâta timp prin Chișinău, am zis să vă împărtășesc și ceea ce am aflat de aici, de la "firul ierbii", despre "combinațiile penale" ale lui Sebastian Ghiță. Astfel, vă pot confirma din declarațiile mai multor martori că, în 2014, în campania pentru alegerile prezidențiale din România, Alin Petran (aflat în prezent în închisoare), săgeata lui Sebastian Ghiță, a împărțit 400.000 euro pentru a cumpăra voturi aici în Republica Moldova în favoarea lui Victor Ponta! Banii proveneau, conform celor declarate chiar de Alin Petran, din șpăgile percepute de Ghiță unor subcontractori din domeniul IT, ca Siveco sau UTI !", scrie Cristian Rizea, într-o postare pe pagina de Facebook Spovedania lui Rizea.

Potrivit fostului deputat PSD, convorbirile dintre Ghiță și Petran sunt doar o parte din probele pe care procurorii DNA le-ar avea într-un dosar care vizează modul în care fostul deputat Sebastian Ghiță ar fi spălat suma de 129.343.768 lei!

"Ce nu știti voi, dragi prieteni, e că, disperați de dezvăluirile pe care le fac pe Realitatea Plus, Sebastian Ghiță și Alex Iacobescu au apelat la prietenul lor bun de aici din Chișinău, fostul director general al Publika Media Group între 2009-2013, domnul Dumitru Țîra! Prin acest Dumitru Țîra, infractorii români Sebastian Ghiță și Alex Iacobescu au inițiat această campanie de provocare la adresa mea si acele "proteste spontane" împotriva instituțiilor statului din Republica Moldova!", mai scrie Rizea.

Pe finalul postării, fostul deputat pesedist îi solicită public lui Țira "să renunțe la orchestrarea în continuare a acestor atacuri media" împotriva sa și a instituțiilor Republicii Moldova, în caz contrar, spune acesta, "urmând a-l acționa în judecată pentru defăimare și răspândire de informații false", așa cum a procedat și cu deputatul Dumitru Alaiba.

"Îi dau și un sfat domnului Dumitru Țîra: să-și vadă de viitoarea campanie de alegeri locale, unde am înțeles că vrea din nou să candideze la Primăria Chișinau și unde, în 2019, a "reușit strălucita performanță" de a obține un scor de 0,36% ! Cât despre combinațiile penale cu Ghiță &Co, într-un episod viitor...", mai scrie Cristian Rizea.