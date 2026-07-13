Crin Antonescu: „AUR va fi singurul câștigător al anticipatelor. Bolojan pune România pe locul doi și speră că puncteze electoral

Publicat 13 iul. 2026, 20:26 Sursă Realitate Plus

Fostul președinte PNL susține că AUR va fi singurul câștigător al alegerilor anticipate, dacă acestea vor fi organizate. În exclusivitate la Realitatea Plus, Antonescu a scos în evidență faptul că Ilie Bolojan pune România pe planul doi, prioritatea sa fiind să câștige capital electoral.

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