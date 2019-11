Cine orchestrează distrugerea PSD? Cozmin Gușă: Cineva are nevoie ca PSD-ul să fie în genunchi

"Faptul că președintele Iohannis a fost atât de contondent la adresa PSD, apropo de treaba asta absurdă cu dispariția PSD și acuzarea unui partid, nu a conducerii, bineînțeles că influențează acest joc intern care are foarte mulți magneți care s-au așezat sub masă și care țin într-adevăr de intelligence, de servicii secrete, dar mai ales de rezerviști. Pentru că, dacă până ieri, și până astăzi, de fapt, la prânz, părea clar că Viorica Dăncilă e obligată să demisioneze, având în vedere rușinea pe care a înregistrat-o pentru PSD, treburile s-au modificat de ce, tocmai pentru că PSD-ului trebuie să i se facă probleme, pe de o parte să nu poată să conteze în aritmetica parlamentară în perioada următoare când Klaus Iohannis a anunțat o nouă majoritate și ne dăm seama că această nouă majoritate se poate baza doar pe pesediști. Și doi, legat de jocul politic din 2020. Noi știm foarte bine că Guvernul Orban are o misiune mai mult decât dificilă, apropo de cum arată economia noastră românească pe care alde Dragnea, Teodorovici, Dăncilă și Darius au pus-o pe butuci. Ăsta e adevărul. Și atunci, din punct de vedere electoral, treburile nu vor sta foarte bine și o posibilă reformare a PSD-ului de inițiativa condusă de Ciolacu și Stănescu, începând cu ziua de ieri, Radu Moldovan și alții, că mai sunt acolo încă destui, devine ceva neconvenabil pentru Klaus Iohannis, Ludovic Orban, PNL și scopurile lor. Și atunci, aceste jocuri subterane care s-au întâmplat azi devin determinante pentru ceea ce se va discuta de acum încolo", a explicat Cozmin Gușă.

"Totuși, faptul că mai mult de jumătate din vicepreședinți au demisionat ne arată o decizie extrem de contondentă la adresa Vioricăi Dăncilă, a lui Orlando Teodorovici și a lui Fifor, secretarul general, din partea unei majorități a conducerii PSD. Ei nu pot să nu țină cont de acest lucru pentru că, neținând cont de acest lucru, în mod evident ei își pun împotrivă întreg partidul. Și atunci se naște întrebarea: care este interesul lor să-și pună împotrivă întreg partidul văzând aceste demisii la mai mult de jumătate dintre vicepreședinți. Și răspunsul poate să fie pe acolo pe la punctul inițial cu care am pornit această analiză: cineva are nevoie ca PSD-ul să nu se reformeze, să fie în genunchi, și ca altcineva să defileze", atrage atenția consultantul politic.

"Pronosticul meu este că treburile nu se vor opri aici și că cei care au început această mișcare de reformă vor merge înainte. Dar acest înainte înseamnă și o testare a curajului lor pentru că ceea ce se discută în mass-media, în editoriale mai mult decât în știri, apropo de contondențele posibile venite din statul paralel, ele s-ar putea întâmpla. Să nu uităm totuși că Orlando Teodorovici este un om manevrat de către Coldea și Silviu Predoiu, la fel ca și apariția fantomatică a lui Gabriel Oprea, total nepotrivită, de asemenea coordonată de rezerviștii de la SRI și de la SIE care nu vor să se lase", a încheiat Cozmin Gușă.