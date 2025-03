"Toate semnalele erau că asta se va intampla, ca vor desavarsi ce au inceput in 6 decembrie. Din pacate, sunt foarte multi oameni bolnavi de ura. Vad postari pe paginile de socializare ale unor oameni educati, care tipau in piata pentru democratie, pentru libertate. Azi aplauda ce s-a intamplat in mod abuziv. Eu ma asteptam sa se intample lucrul acesta. Ma astept ca, in perioada urmatoare, sa fie represalii asupra sustinatorilor lui Calin Georgescu, atat asupra cetatenilor simpli, a noastra cat si a partidelor care au sustinut candidatura lui si, de fapt, niste principii. Si au sustinut peste 2,3 milioane de oameni. Unde sunt? I-ati vazut in strada? Eu nu. Sunt vinovati si cei care nu au iesit in strada pentru rezultatul de azi si pentru tot ce s-a intamplat in ultimele 3 luni. Nu indemn la ura si violenta, nu instig la iesirea in strada, dar ca sa poti sa ai drepturi trebuie sa lupti pentru ele. Nu poti sa astepti sa vina altii sa lupte pentru ele.

Eu am spus asa: pentru ca atunci cand s-a vorbit despre interzicerea lui Calin Georgescu am spus ca, daca va fi interzis Calin Georgescu si Victor Ponta va candida, sunt dispusa sa-mi lansez si eu candidatura.

Cred ca este un moment extrem de important si cred ca toti suveranistii trebuie sa se uneasca si sa sustina candidatul care are cele mai mari sanse. Asta nu inseamna ca nu va fi eliminat si acesta.

Asa cum ati vazut, deja au inceput atacuri la adresa mea inca de acum 3 saptamani. S-au "descoperit" si inventat tot felul de lucruri despre mine. Am inteles ca Ponta a angajat o firma de intelligence care sa-mi caute mie tot felul de lucruri. Si despre Simion se fac aceleasi lucruri, si despre Sosoaca se cauta aceleasi lucruri. Probabil ca in Romania de astazi se va intampla urmatorul lucru: oricine va veni pe zona suveranista, in afara de Ponta, care este omul sistemului, va fi interzis. I se vor inventa", a spus Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.