Reacția Alexndrei Păcuraru a venit după ce Diana Șoșoacă a avut o reacție halucinantă în urma eșuării planului său de a confisca protestul fermierilor și al transportatorilor. Senatoarea a început să amenințe jurnaliștii cu pușcăria pentru că au dezvăluit că în spatele mitingului din Piața Constituției se află partidul său.

"O colegă a făcut marea greșeală să o contacteze pe Șoșoacă sa-i ceara un drept la replica. Diana, care se dorește președintele tuturor românilor, a publicat numărul ei de telefon pe rețele de socializare, pentru ca toți susținătorii ei, tâlhari, criminali, nenorociși, să o amenințe cu moartea pe colega mea care și-a făcut meseria. Să-ți fie rușine, Diana! Te-am iertat, am crezut că asta este comportamentul tău, să țipi în loc să vorbești, am crezut că ești bună pentru că ești mamă și am crezut, din mesajele pe care le ai pe rețelele de socializare, că ai și susținători. Bag însă de seamă, văzând ceea ce este în Piața Constituției, că nu ai susținători, ai doar oameni de rea-credință, răzbunători și mai răi decât cei care ne-au băgat astăzi în groapă. Tu trebuie să dai socoteală pentru că lansezi astfel de amenințări la adresa unei jurnaliste. Dai în colegii mei, dai în mine! Știți care este greșeală voastră fatală? Noi nu am venit aici neinvitați, am fost chemați, pentru că oamenii au avut încredere în noi, că le dăm ocazia să ia cuvântul să-și strige disperarea, disperare care, dacă ar fi fost auzită, nu s-ar fi ajuns în acest punct.



Toate amenințările pe care le primit noi, eu, Anca Alexandrescu, colegii mei, pe platforma Realitatea Plus, sunt transmise la Poliție. Să nu credeți că acolo toți și-au pus mâna la ochii când vine vorba despre acest manifest, mai sunt și oameni demni.





Diana, în momentul în care ne-am certat public, în presă, am primit un certificat de vaccinare de la un fost ministru al Justiției, puteai să fi demnă și în loc să devii mahalagioaică să mă iei cu tine să facem acei anticorpi, să-mi dovedești dacă au fost vaccinată, ca să știu dacă faci parte dintre cei care manipulează. Acum faci același lucru: nu a ieșit manifestul pe care ai vrut să-l asociezi, că fermierii și transportatorii te susțin, arunci cu noroi în noi. Dar nu arunci în noi, ci arunci în ei, care poate că aveau o speranță și în tine", a transmis jurnalista Alexandra Păcuraru.