Un show fabulos, o prestatie impecabilă în faţa a peste 15.000 de spectatori, care au îndurat o furtună total neasteptată, venită în jurul orei 16.00, şi, apoi, căldura. La ora 21.00, in momentul in care cortina trupei KISS a căzut, nu a mai contat absolut nimic. Doar muzica si show-ul!



"Kiss este mult mai mult decât o trupă rock'and'roll. KISS și fanii săi sunt un trib. Este umitor pentru mine că putem fi magnetul care aduce oamenii împreună. Ceea ce avem cu fanii se numeşte reciprocitate. Acest turneu este o sărbătoare de 40 de ani a legăturii dintre Kiss și fani", a declarat Paul Stanley.



„Pare firesc ca spectacolul final să se întâmple la New York. Acolo a început trupa și a fost, într-adevăr, fundalul pentru care formaţia s-a reunit și a scris aceste melodii. A cântat la petreceri și în cluburi, începând cu un public de, probabil, 10 persoane. Vom face un cerc complet", a mai punctat Stanley.



"Kiss a mers întotdeauna pe propriul ritm. Este uimitor cum o trupă ca Kiss, care a început destul de nesemnificativ, patru tipi de pe străzile din New York, care doreau să formeze trupa pe care nu au văzut-o niciodată pe scenă, s-a transformat într-un fenomen mondial. Şi, mai ales, faptul că, de fapt, a funcționat dincolo de cele mai sălbatice vise ale oricăruia dintre noi este uimitor", a declarat, recent, Gene Simmons.