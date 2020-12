Tot ce trebuie să știi despre paraziții externi la pisici. Poate lua purici iarna?

Chiar daca sezonul cald este preferat de acestia, iar in primavara si vara exista un risc mai mare ca pisicile sa se confrunte cu puricii, in functie de o serie de factori se pot confrunta cu ei indiferent de anotimp.

Principalul motiv pentru care pisica ta se confrunta cu puricii este pentru ca a luat contact cu o pisica ce vea deja. Este de ajuns ca un singur purice sa ajunga pe blana pisicii tale, iar acesta isi va depune ouale in cel mai scut timp, iar puricii se vor inmulti considerabil.

Puricii feminini incep sa depuna ouale in termen de 24 de ore de la instalarea pe gazda, iar in fiecare zi poate depune pana la 50 de oua. Este important de retinut ca ouale de purici pot sta oriunde, nu doar pe pisici, ci si in zona in care pisica doare, pe podea sau pe canapea. In functie de mediul in care ajung sa traiasca, puricii pot avea o durata de viata de pana la 6 luni, scrie petmed.ro.