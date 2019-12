Strat de zăpadă de peste 1 metru. Zeci de turiști sunt blocați

24 de turişti, printre care şi copii, au încercat să ajungă, vineri seara, în staţiunea Vârful lui Roman din judeţul Vâlcea. Pentru că ningea viscolit, iar în unele zone zăpada depăşeşte 50 de centimetri, salvamontiştii din Vâlcea i-au convins pe turişti să se întoarcă din drum.

Potrivit Salvamont Vâlcea, pe drumul de acces către staţiune nu a intervenit niciun utilaj de deszăpezire.

„La Vârful lui Roman, aseară (vineri seara-n.r.), 9 maşini care voiau să urce la una dintre pensiuni, au trebuit să întoarcă. Iniţial, au încercat să urce. Le-am solicitat să întoarcă şi până la urmă, cu un pic de discuţii aşa...ştiţi cum e, că unii vor să ajungă la pensiune, oamenii plătiseră cazări... Până la urmă au înţeles şi oamenii au făcut cale-ntoarsă. (...) Zăpada era mare şi ningea viscolit. Stratul de zăpadă este, după 1.800 metri altitudine, între 50 şi 80 centimetri. E zăpadă ninsă, dar există zone unde a fost viscolită şi unde sunt troiene care depăşesc un metru. (...) Drumul nu e <desfăcut>. Eu am coborât acum ceva timp de acolo. Erau maşini care urcau, se întorceau. Am stat de azi dimineaţă pe acolo şi i-am mai întors şi eu. Dacă nu e <desfăcut> drumul, ar trebui pus un panou cu <Drum închis circulaţiei”, dar nu e aşa ceva”, a declarat, pentru Mircea Lera, şef Salvamont Vâlcea.

Proprietarii de pensiuni din staţiune spun că nu sunt turişti în pensiuni, dar că angajaţii sunt blocaţi acolo pentru că drumul este acoperit cu un strat gros de zăpadă.

„Nu se poate ajunge. A nins ieri toată ziua. Şi alaltăieri, dar momentan nu mai ninge. Drumul e blocat. Zăpada are cam 30 de centimetri. N-am turişti că n-au putut să ajungă. Am doar angajaţii mei. 24-26 de turişti ar fi trebuit să ajungă. Voiau să stea de vineri până duminică. Turiştii au urcat şi n-au putut să înainteze. M-au sunat dacă am vreo soluţie. Oamenii aveau copii mici, aşa că s-au întors”, a spus, corespondentul MEDIDIAFAX, proprietarul unei pensiuni din staţiunea Vârful lui Roman.