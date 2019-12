Percheziții la clanurile de interlopi din Ghimpați

2019-12-02 19:40:20 zaharia

Baietii astia de la Ghimpati de 1 decembrie contacteaza un virus de la naftalina si se apuca sa umble cu arme albe, cutite, topoare pe strazi, pe DN6, sa ameninte participantii la trafic. Culmea ca politia Ghimpati nu a auzit de ei, nu-i cunoaste si crede ca nici nu sunt din Ghimpati. Acum 5-6 ani in jurul datei de 1 decembrie m-am trezit amenintat cu un cutit in loc.Ghimpati de unu al lui Molea si nepotii primarului de atunci. Am sunat la 112 si militianul de acolo mi-a zis sa ma duc a doua zi sa depun plangere...si de necaz am depus fix plangere pe numele lui.