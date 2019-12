Demisie în Guvernul Orban! Prefectul de Mureș și-a anunțat plecarea

În declarația de presă, Dușa a fost ironic, în legătură cu motivele demisiei: “Aud pe la televizor tot felul de doamne și domni vorbind despre meritocrație și profesionalism și cred că eu care am vreo 40 de ani de administrație, începând cu mandate de primar și viceprimar, unul de prefect, trei mandate de parlamentar unde am îndeplinit și funcții de conducere – de președinte de comisie, de vicepreședinte al Camerei Deputaților și de lider al celui mare grup parlamentar, precum și trei mandate de ministru – ministrul pentru Relația cu Parlamentul, ministrul Administrației și Internelor, Ministrul Apărării, secretar de stat și din nou prefect, cred că nu am suficentă experiență și este necesar ca specialiști în domeniu să vină să gestioneze problemele administrative, economce și sociale din județ”.

Prefectul demisionar a spus că, “în conformitate cu prevederile legii, una din atribuțiuni este urmărirea obiectivelor din programul de guvernare. Eu nu pot fi demagog și am și demnitatea necesară. Nu pot să vorbesc despre un program de guvernare cu creșetre a salariilor a punctului de pensie și mâine să vorbesc de îngețarea salariilor sau măsuri de austeritate sau alte măsuri restrictive. Demnitatea mea este mai presus de o funcție și nu vreau să fiu demagog”.

