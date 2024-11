Etalare zilnica RUNE mistice joi 14 noiembrie 2024

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 14 noiembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Berbec

Runa etalata – Isa: Runa Isa sugerează că trebuie să accepți stagnarea ca pe o oportunitate de introspecție. Evită să forțezi lucrurile și lasă-le să curgă de la sine. Timpul de reflexie îți va aduce perspective noi.

Taur

Runa etalata – RAIDO / intors : Relatiile personale sunt acum accentuate si necesita atentie din partea ta. Rupturile de relatii pot aduce mai multa implinire si satisfactie decat uniunile lor. Mentine-ti un bun simt al umorului, indiferent ce se intampla. Chiar si esecurile sunt oportunitati in care esti redirectionat spre drumul bun. Ai incredere in proces.

Gemeni

Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Acum este un timp minunat pentru toate lucrurile pe care le iubesti in viata, oameni, locuri, obiecte si situatii. Aceasta este o runa foarte pozitiva si sugereaza ca orice ti-ai pune in minte va atrage succesul. Daca esti in cautarea ghidului tau spiritual, runa iti sugereaza ca te apropii de rezultat.

Rac

Runa etalata – THURISAZ: Runa germanica Thurisaz semnifica poarta in general si poarta divina in particular. Aceasta runa vesteste faptul ca exista noi oportunitati ce se deschid pentru tine si in fata ta larg si imbietor. Mai intai insa este nevoie sa te opresti si sa privesti indeaproape care este calea care te-a adus in acest punct si ce ai invatat din ea. Poti merge mai departe daca ai in desaga de drum invatamintele valoroase de pana acum ce iti vor fi de folos in continuare.

Fecioara

Runa etalata – Eihwaz : Aceasta runa iti da un sfat valoros, anume sa manifesti acum rabdare si perseverenta si sa nu renunti la ceva ce ai inceput. Nu ceda, nu de indoi de tine sau de proiect ori relatie, pentru ca exista si necesitatea obstacolelor ca sa fii testat, nu ca sa renunti. Trebuie sa inveti sa depasesti obstacolele, dar nu prin abandon ci prin propria judecata si rezistenta in fata lor. Intareste-ti viziunea in viitor in timp ce stai in prezent. Intuitiv vei sti care iti sunt cele mai bune decizii ca sa previi consecinte nedorite.

Balanța

Runa etalata – Dagaz: Aceasta runa simbolizeaza trezirea spirituala, constiinta de sine. Lucrurile incep sa devina clare, insa ti se pot parea mult mai complexe decat pana acum. De asemenea, Dagaz reprezinta speranta si fericirea, un nou inceput.

Scorpion

Runa etalata – EHWAZ : Semnificatie MISCARE. Aceasta runa semnaleaza vremea tranzitiilor si transformarilor. Ea indica schimbari de tot felul : de casa, de atitudine, de viata, de directii de afaceri sau de relatii personale. Runa Ehwaz te informeaza ca ti se cere sa faci fata oricarei tranzitii necesare si sa o duci cu demnitate pana la capat. Exista un flux de progres continuu, o notiune a cresterii care ar putea fi foarte bine relationata cu o afacere sau cu o dezvoltare a unei idei sau a unui proiect. Exista multa miscare pentru tine acum. Acum este timpul sa permiti vechiului sa moara pentru a face loc noului.

Săgetător

Runa etalata – INGUZ. Runa este conectata cu energia lui Inga, divinul feminin si este simbolul genitalelor feminine, a tot ce inseamna fertilitate si creativitate. Creatia este feminina si este o stare de a fi. Tot ce facem inseamna creatie si viata : muncim, cantam, speram, plangem, gandim, radem, mergem, ne odihnim, suntem. Runa iti vesteste frumoase realizari pentru tot ce creezi. Este posibila si crearea unei noi vieti. Lasa-te aprins de focul creatiei.

Capricorn

Runa etalata – JERA: Aceasta runa anunta deseori un sezon fertil si o finalizare fericita la termen. Jera este runa rezultatelor benefice ce au legatura cu orice activitate sau interes al tau de la acest moment al vietii. Ti-ai pregatit solul si ai plantat semintele si acum trebuie sa le cultivi. Jera iti ofera stimulentele spre succes. Nu te astepta, totusi, la rezultate rapide. Ca si cu o cultura, este nevoie de un ciclu de cultivare sau de un proces de maturizare ca in sfarsit sa fii in stare sa culegi fructele muncii tale. Ai facut o treaba excelenta iar acum Jera te sfatuieste sa perseverezi si sa ai rabdare.

Citește mai mut AICI