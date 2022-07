Inscrierile la Maratonul Olteniei 2022 powered by CEZ Romania sunt deschise pe www.maratonulolteniei.ro, pentru probele:

Cursa MTB Cross Country, cu doua variante de traseu: scurt, de 22 km si lung, de 33 km.

Cursa Trail Run, cu doua variante de traseu: crosul de 12 km si semimaratonul de 22 km.

Alergi, pedalezi si te bucuri de sportul preferat, iar taxele de participare vor fi dublate de CEZ Romania si donate pentru a sustine 3 cauze sociale:

Sanatate & Wellbeing : teste gratuite Babes – Papanicolau in cadrul unei unitati de diagnostic mobil, cu sprijinul Fundatiei Renasterea;

: teste gratuite Babes – Papanicolau in cadrul unei unitati de diagnostic mobil, cu sprijinul Fundatiei Renasterea; Educatie & Dezvoltare regionala : solutionarea alertelor din Oltenia din HartaEdu.ro, platforma dezvoltata de Narada;

: solutionarea alertelor din Oltenia din HartaEdu.ro, platforma dezvoltata de Narada; Mediu: instalare de panouri fotovoltaice la micii fermieri/ producatorii locali din Oltenia, cu sprijinul Asociatiei Viitor Plus.

Tu ce fapta buna vrei sa faci? INSCRIE-TE AICI si punem impreuna lumea in miscare!

Surprize si pentru cei mai mici sportivi: Cursa copiilor revine la Maratonul Olteniei!

In 2022, ne intoarcem in parcul Zavoi cu aceeasi #energiepentrubine. Pentru ca #MOtivatia este cea care ne reuneste de 10 ani si ne face sa ducem traditia mai departe, in aceasta editie readucem cursele copiilor in Parcul Zavoi.

Noutati despre Maratonul Olteniei 2022 puteti afla pe pagina de Facebook, acolo unde puteti gasi si recomandari pentru participanti, dar si experiente din anii anteriori.

Ce a insemnat Maratonul Olteniei pana acum?

Comunitatea puternica de sportivi si fapte bune construita in jurul Tinutului Maratonului a reunit in primele 9 editii peste 4 700 de concurenti, care alaturi de CEZ Romania au daruit #energiepentrubine in valoare de 115 000 euro comunitatii locale: