Marian Vanghelie și Daniel Tudorache, foști primari, unul la Sectorul 5, celălalt la Sectorul 1, împreună cu alte 54 de persoane, sunt puse sub acuzare de procurorii anticorupție în legatură cu achiziile făcute în timpul pandemiei de coronavirus.

Cei doi, spun procurorii că ar fi făcut achiziții supraevaluate privind tablete pentru elevi, dar și nebulizatoare de biodecontaminare și termoscannere. Spre exemplu, pentru un nebulizator s-ar fi plătit un preț de 3,5 ori mai mare decât prețul pieței

Prejudiciul este de peste 67 de milioane de lei.

Cei doi nu sunt pentru prima oară în fata unor probleme cu justiția. Până în prezent, nu există o reacție pe marginea acestui subiect din partea foștilor edili.

COMUNICATUL INTEGRAL AL DNA

"În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 796/VIII/3 din 19 noiembrie 2020, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de 56 de suspecți, persoane fizice și juridice, pentru săvârșirea unor infracțiuni în legătură cu achiziții nelegale, supraevaluate, făcute de instituții publice/societăți comerciale din subordinea consiliilor locale ale Sectoarelor 1 și 5, unele coordonate de primar, respectiv Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice (A.U.I.P.U.S.P.) Sector 1, Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat (C.I.D.S.D.I.P.P.) Sector 1 și SC ECONOMAT Sector 5.

Achizițiile supraevaluate ar fi vizat tablete pentru elevi (75.500 bucăți), dar și produse necesare în perioada pandemiei de COVID-19, respectiv nebulizatoare de biodecontaminare (1200 bucăți) și termoscannere (200 bucăți).

În conformitate cu prevederile Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019, dintre persoanele față de care s-a dispus efectuarea urmăririi penale îi menționăm pe următorii:



VANGHELIE MARIAN - DANIEL, la data faptelor consilier în cadrul Consiliului Local Sector 5 București, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat,

- instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave (4 fapte, din care una în formă continuată),

- instigare la delapidare cu consecințe deosebit de grave,

- complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată (11 fapte, din care 3 în formă continuată),

- instigare la fals material în înscrisuri oficiale (2 fapte, din care una în formă continuată),

- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,



CLINCIU ROMEO AURELIAN, la data faptelor director al Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice (A.U.I.P.U.S.P.) Sector 1 sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat, în modalitatea sprijinirii,

- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave (2 fapte),

- fals intelectual (18 fapte),

- uz de fals (4 fapte, din care una în formă continuată),

- participație improprie la fals intelectual, în modalitatea instigării unei persoane care comite fapta fără vinovăție,

- complicitate la fals intelectual,

- complicitate la fals informatic, în formă continuată,

- complicitate la deturnare de fonduri, cu consecințe deosebit de grave,



PETRE MARIAN - LEONARD, la data faptelor director general al S.C. Economat Sector 5 S.R.L, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,

- constituire a unui grup infracțional organizat, în modalitatea sprijinirii,

- fals intelectual (15 fapte),

- uz de fals (3 fapte din care una în formă continuată),

- complicitate la fals informatic (3 fapte, din care una în formă continuată),

- fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată,

- complicitate la fals material în înscrisuri oficiale,

- delapidare cu consecințe deosebit de grave,

- tentativă la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,



MOISE ANCA MIHAELA, la data faptelor director al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat (C.I.D.S.D.I.P.P.) Sector 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave,

- constituire a unui grup infracțional organizat, în modalitatea sprijinirii,

- deturnare de fonduri, cu consecințe deosebit de grave,

- fals intelectual (9 fapte, din care una în formă continuată),

- fals material în înscrisuri oficiale

- uz de fals,



EFTIMIE MARIA MAGDALENA, la data faptelor director executiv al Direcției Management Economic din cadrul Primăriei Sectorului 1 București și reprezentant al acționarului Sectorul 1 București în Adunarea Generală a Acționarilor C.I.D.S.D.I.P.P. Sector 1 SA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave,

- complicitate la deturnare de fonduri, cu consecințe deosebit de grave,

- constituire a unui grup infracțional organizat,



ROTARU RĂZVAN, la data faptelor director al Direcției Administrative din cadrul C.I.D.S.D.I.P.P. Sector 1 SA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave,

- fals intelectual (3 fapte),

- fals în înscrisuri sub semnătură privată,



CARACOTE IONUȚ TIBERIU, la data faptelor reprezentant al acționarului Administrația Domeniului Public (A.D.P.) Sector 1, în adunarea generală a C.I.D.S.D.I.P.P. Sector 1 SA sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave,

- complicitate la deturnare de fonduri, cu consecințe deosebit de grave,



TUDORACHE DANIEL, deputat în Parlamentul României, la data faptelor primar al Sectorului 1 București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de: complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave,



FLORESCU DRAGOȘ, la data faptelor președinte al Consiliului de Administrație al C.I.D.S.D.I.P.P. Sector 1 SA sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave (2 fapte),

- complicitate la deturnare de fonduri, cu consecințe deosebit de grave,

- fals intelectual.



În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

Începând cu luna august 2019, suspectul Vanghelie Marian Daniel, împreună cu alte 6 persoane fizice și 5 persoane juridice ar fi constituit un grup infracțional organizat care a acționat pe parcursul anului 2020, pe trei paliere și ierarhizat, cu scopul de a influența derularea achizițiilor efectuate de instituțiile publice aflate în subordinea consiliilor locale Sector 1 si 5.

Pe parcursul anului 2020, activitatea acestui grup ar fi fost sprijinită și de alte persoane, printre care funcționarii publici menționați mai sus și un expert în achiziții publice, angajat al unei societăți care furniza servicii de consultanță Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice (A.U.I.P.U.S.P.) Sector 1, Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat (C.I.D.S.D.I.P.P.) Sector 1 și S.C. Economat Sector 5 S.R.L.

În baza unui “program” exact, elaborat, și implementat, membrii grupării infracționale ar fi urmărit devalizarea fondurilor publice ale entităților publice menționate, urmând ca sumele de bani necuvenite, rezultat al prejudicierii bugetelor entităților publice prin achiziții făcute la prețuri supradimensionate, să fie însușite de membrii grupului.

Membrii grupului ar fi acționat în scopul de a pregăti, organiza și sprijini săvârșirea mai multor infracțiuni de fals, vizând crearea unor circuite comerciale fictive, având ca obiect livrări fictive, în cascadă, ale produselor care urmau a fi vândute în final entităților publice, la prețuri supraevaluate și de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite (în orice formă posibilă a participației penale), inclusiv cu consecințe deosebit de grave, în legătură cu derularea procedurilor de achiziție desfășurate de entitățile publice.

Profitând de alocările bugetare pentru achiziționarea de bunuri și servicii și de programele aprobate de Consiliile locale ale sectoarelor 1 și 5 ale Municipiului București, pentru achiziții necesare în perioada pandemiei de COVID-19, grupul infracțional organizat, coordonat de suspectul Vanghelie Marian Daniel, ar fi acționat în maniera descrisă anterior în scopul fraudării fondurilor publice:

- destinate achiziției de termoscannere și tablete, alocate pentru A.U.I.P.U.S.P. Sector 1,

- alocate cu titlul de capital social/majorare capital social pentru C.I.D.S.D.I.P.P. Sector 1 SA și folosite la achiziția de nebulizatoare pentru biodecontaminare,

- ale societății ECONOMAT Sector 5 și folosite la achiziția de tablete.



Ca exemplu, pentru un nebulizator s-ar fi plătit un preț de 3,5 ori mai mare decât cel practicat de furnizorul inițial.

În ceea ce privește contractele de atribuire a tabletelor, pentru a acorda o aparență de legalitate, funcționarii publici din cadrul AUIPUSP Sector 1 și al ECONOMAT Sector 5 București, cu sprijinul expertului în achiziții publice, consultant al celor două autorități contractante, ar fi întocmit documentații false de licitație deschisă și ar fi simulat derularea unor proceduri de licitație deschisă pentru atribuirea contractelor respective, manipulând Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

În realitate, atribuirea acestor tablete s-ar fi făcut anterior simulării procedurilor de licitație, prin proceduri nelegale de negociere fără publicarea prealabilă.



Aspectele menționate mai sus nu ar fi fost realizabile dacă suspecții, funcționari publici, nu ar fi comis mai multe infracțiuni de fals și nu și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu, prevăzute de legislația primară, în legătură cu organizarea licitațiilor pentru atribuirea contractelor respective.

Ca urmare a infracțiunilor săvârșite s-ar fi obținut foloase necuvenite pentru membrii grupului în valoare totală de 67.811.280 lei.



În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Suspecților menționați li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.



Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.



Menționăm că toate comunicatele au fost întocmite în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019".