George Alexandru Ivan se află, la această oră, în fața procurorilor de la structura centrală a Direcției Naționale Anticorupție.

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, Ivan colaborează cu anchetatorii. Acesta va da, la audieri, mai multe declarații din postura de martor-cheie într-un mega-dosar.

Cine e George Alexandru Ivan

George Alexandru Ivan a fost director general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Ivan a fost angajat în compania de stat după un concurs anchetat de Curtea de Conturi.

Un raport al Curții de Conturi din 2019 arăta că, în perioada 2017-2018, angajările și promovările în cadrul Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) s-au făcut netransparent și fără să existe criterii de selecție clare. Unul dintre cazurile analizate de Curtea de Conturi a fost cel al lui Alexandru Ivan, care ajunsese în 2019 chiar director general.

Potrivit experților de la Curtea de Conturi, pentru ca acesta să devină angajat al CNAB, în decembrie 2017 a fost creat un post special pentru el și a fost organizat în doar câteva zile un concurs pe repede înainte la care doar el a participat. Pe 15 decembrie 2017, postul a fost declarat vacant, iar pe 18 decembrie s-a publicat pe site-ul CNAB, la secțiunea Cariere, anunțul privind organizarea unui concurs extern pentru ocuparea respectivei funcții. Concursul urma să fie susținut pe 22 decembrie, cu 3 zile înainte de Crăciun.

Curtea de Conturi a mai arătat în raport că, pe 5 ianuarie 2018, directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, „emite decizia de numire temporară a lui George Alexandru Ivan pe o durată de 120 de zile pentru funcția de Director la Direcția Comercial, Achiziții și Relații Internaționale”. Cu alte cuvinte, acesta a fost numit pe postul pe care îl ocupase inițial prin detașare.

Abonat la funcții la stat

În martie 2018 George Alexandru Ivan a părăsit Aeroportul Otopeni pentru a merge director comercial la Radet. A revenit, însă, în CNAB în martie 2019, iar o lună mai târziu a fost numit director general.

El a mai fost angajat în conducerea executivă sau consiliile de administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ElectricaServ, Electricitate CFR SA, CNAB și Radet.