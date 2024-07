Până acum, Marius Niță a fost chemat de două ori la declarații de procurorii DIICOT, în același dosar de crimă organizată care o vizează pe Ana Chirilă, judecătoarea din Suceava.

Potrivit surselor, procurorii au dovezi că și comisarul de la Garda de Mediu s-ar fi aprovizionat cu droguri de la unul din liderii grupării de traficanți. Aceiași pentru care Ana Maria Chirilă închidea ochii la tribunal.

Contactat de jurnaliști, Marius Niță a recunoscut că procurorii l-au audiat în calitate de martor, dar spune că nu consumă droguri. În plus, comisarul susține că procurorii nu au nicio dovadă care să arate că e consumator de droguri de mare risc și că întreg scandalul ar fi motivat politic.

"M-au întrebat doar dacă am cumpărat. Dar nu am cumpărat. Când faci niște acuzații trebuie să fie întemeiate. Niște aberații. Toată lumea și-a dat seama că au ceva cu mine, probabil e ceva politic", a declarat Marius Niță, pentru defapt.ro.

Niță spune că procurorii l-au întrebat dacă o cunoaște pe judecătoarea Ana Chirilă, dar și pe traficanți.

"Nu am văzut-o în viața mea. [...] M-au întrebat de foarte multă lume. De unul pe care îl cunosc de mic am spus că consumă droguri. Știți cum, orășelul micuț, am auzit. Nu am nici o prietenie cu el. Salut, salut, și atâta tot", a mai spus Marius Niță, pentru defapt.ro.

Judecătoarea Ana Maria Chirilă de la Tribunalul Suceava este acuzată de procurorii DIICOT că a luat mită în perioada 2021-2023 în bani, bijuterii, excursii, bilete la concerte, totul pentru a favoriza o grupare de interlopi.

În paralel, s-a descoperit că judecătoarea se droga la ea acasă, în prezența propriilor copii, cu interlopii pe care îi scăpa de dosare, avertizându-i cu privire la anumite acțiuni ale oamenilor legii.