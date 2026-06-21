Cele cinci zodii care vor fi lovite în plin de noroc până pe 30 iunie. Se anunță o perioadă astrală de aur

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 18:17

După o perioadă în care lucrurile au părut că stagnează sau au mers cu dificultate, energia astrală începe să se schimbe vizibil, aducând un val de oportunități și claritate pentru multe semne zodiacale. Intrarea lui Jupiter în mers direct în Rac deschide o etapă considerată de astrologi ca fiind una dintre cele mai favorabile ale anului, cu impact puternic asupra domeniilor esențiale ale vieții: carieră, finanțe și relații personale. În acest context, cinci zodii vor simți că lucrurile încep, în sfârșit, să se așeze în favoarea lor, după o perioadă solicitantă și plină de incertitudini.

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