Acesta și-a pierdut viața pe 1 noiembrie 2025, în timpul unei misiuni de luptă pe direcția Pokrovsk, acolo unde confruntările dintre armata ucraineană și forțele ruse continuă să fie extrem de violente.

Bogdan Pantia a mers la război pentru a-și apăra țara

Bogdan Pantia, născut în 2005, era soldat contractual, alegând de bunăvoie să se înroleze pentru a-și apăra țara. Deși era foarte tânăr, el a decis să lupte în prima linie a frontului, într-un gest de curaj și devotament care i-a impresionat profund pe cei care l-au cunoscut.

Vestea morții sale a îndurerat întreaga comunitate din Storojineț, dar și pe românii din nordul Bucovinei. „În luptele de pe front a căzut eroic soldatul Bogdan Pantia din Dăvideni, în vârstă de 20 de ani. Tânărul luptător și-a dat viața pentru pacea, libertatea și independența statului nostru”, se arată în mesajul transmis de Consiliul Orășenesc Storojineț, care i-a adus un omagiu public.

Autoritățile locale au subliniat că sacrificiul lui Bogdan nu va fi uitat niciodată:

„Curajul, patriotismul și devotamentul său vor rămâne pentru totdeauna un exemplu pentru noi toți. Transmitem sincere condoleanțe familiei și apropiaților. În aceste momente de grea încercare, ne plecăm capetele în fața memoriei eroului și îi mulțumim pentru fapta sa în numele Ucrainei.”

Moartea tânărului român din Ucraina readuce în atenție prețul uriaș plătit de mii de familii afectate de război. La doar câțiva kilometri de granița cu România, Bogdan Pantia a ales să rămână pe câmpul de luptă, până la capăt, devenind un simbol al curajului și al sacrificiului pentru libertate.

Amintirea sa va rămâne vie în inimile celor care l-au cunoscut și în istoria comunității românești din Ucraina, ca exemplu de demnitate, patriotism și iubire de țară.