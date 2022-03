UPDATE 7:30 Armata rusă va opri focul și va deschide coridoare umanitare în mai multe orașe ucrainene, inclusiv în capitala Kiev, luni, la ora 10.00, ora Moscovei (9.00 ora României), a anunțat Ministerul rus al Apărării, citat de Interfax.

Aceste coridoare, care vor fi deschise și în orașele Harkov, Mariupol și Sumî, sunt create la cererea personală a președintelui francez Emmanuel Macron și având în vedere situația actuală din aceste orașe, a precizat sursa citată.

UPDATE 6:50 O explozie puternică s-a produs la un depozit de petrol din Lugansk.

Reports: Closer video of the burning in #Lugansk. It appears it is an oil depot, some suggest it has not been used in a while. #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/ukawQKsfJ6