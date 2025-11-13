UPDATE 8:00 - Lavrov acuză Europa că se pregătește pentru un nou război împotriva Rusiei şi înceracă să atragă și Statele Unite

Ministrul rus de Externe a declarat că “europenii sabotează orice eforturi de menținere a păcii, refuzând contactele directe cu Moscova și continuând să impună noi „sancțiuni” care se întorc împotriva propriilor economii”.

Țările europene sabotează orice eforturi de menținere a păcii și se pregătesc în mod deschis pentru un nou război de amploare împotriva Rusiei, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, potrivit TASS.

UPDATE 7:00 - Scandal uraiș de corupție la Kiev

Suspecții într-un amplu caz de corupție din sectorul energetic ar fi manipulat oficiali de rang înalt ca parte a unei rețele extinse de trafic de influență, au declarat procurorii în cadrul audierilor din 11–12 noiembrie.

Audierile au avut loc după ce Biroul Național Anticorupție (NABU) a pus sub acuzare opt persoane pentru luare de mită, abuz în serviciu și îmbogățire ilicită, într-un caz major care implică compania de stat Energoatom, responsabilă cu energia nucleară.

Presupusul lider al rețelei este Timur Mindich, un apropiat al președintelui Volodîmîr Zelenski și coproprietar al companiei de producție Kvartal 95, fondată de Zelenski.

Pe 12 noiembrie, Curtea Supremă Anticorupție i-a arestat pe Dmytro Basov, Ihor Myroniuk, Ihor Fursenko și Lesia Ustimenko, stabilind cauțiuni între 25 milioane grivne (600.000 dolari) și 126 milioane grivne (3 milioane dolari). Curtea nu a analizat încă mandatul de arestare pentru Liudmila Zorina, care a fost și ea reținută de NABU.