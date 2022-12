"Am văzut un om încrâncenat în susținerea a 2 puncte de vedere, unui dintre ele șocant, pentru că nu a mai fost invocat până acum. A fost o discuție destul de dură, dusă atât de oficialii străini din PPE, în frunte cu Manfred Werner, cât și de noi, eu, Siegfied Mureșan și colegii din delegația bulgară. Am avut un schimb de replici tăios, pentru că invocarea faptului că România ar face presiuni pe companiile austriece m-a enervat, i-am cerut dovezi. I-am spus că este ireală această acuzație, la fel cum este și cea cu migranții care ar ajunge în Austria via România și i-am arătat ca rutele nu sunt prin țara noastră, ci pe ruta Balcanilor de Vest, Bosnia Herțegovina - Serbia - Croația - Austria și că felul în care se poartă cu România nu are legătură cu situația reală. A vorbit de cei 75.000 de migranți ilegali și a făcut referire la faptul că una dintre cele 2 rute e pe teritoriul României. I-am spus că cifrele Frontex nu arată asta, a contestat acele cifre”.





AMÂNAREA PENTRU ANUL VIITOR NU ESTE O VARIANTĂ ACCEPTABILĂ PENTRU ROMÂNIA





Europarlamentarul PNL i-a transmis oficialului austriac și faptul că nu trebuie să se aștepte ca România să facă vreun pas înaintea votului de mâine, pentru a oferi astfel Austriei un soi de "ieșire elegantă" din situația de criză pe care singură a creat-o.



"I-am spus că România nu acceptă amânarea pentru primăvara sau toamna anului viitor, sigur că nu exprim eu poziția oficială, dar i-am spun că poziția exprimată de oficialii de la București de premier, de lideri politici, este ca noi să mergem joi la vot, dvs. trebuie să vă asumați oprobriul public, pentru că sunteți singurul stat care se opune. Până acum 2 săptămâni ați fost de acord cu accesul la spațiul Schengem, iar dintr-o dată v-ați schimbat poziția și ați găsit toate aceste așa-zise probleme cu imigranții și firmele. A fost destul de șocat de primirea grupuului PPE, care e în general destul de prietenos. A fost încolțit. A avut un șoc când i-am zis să aibă grijă cu sentimentul care se poate crea într-o țară profund proeuropeană și să nu creeze euroscepticism acolo unde nu există. A zis că și el știe istorie și că se bucură că știu istorie și că Austria a fost imperiu, ceea ce m-a șocat. Într-o discuție normală nu amintești de o chestiune de acum 120 de ani. I-am spus că nu e cazul să ne întoarcem și că e bine să privim lucrurile care ne apropie.



A fost o discuție in limitele normalității, dar cu accese dure. I-am spus că noi nu ne retragem de pe ordinea de zi a JAI de mâine. Dacă Austria ia în calcul și o eventuală abținere, nu știu, n-am auzit. Eu le-am spus doar că nu avem de gând să așteptăm un vot în februarie-martie sau în septembrie", a mai precizat Rareș Bogdan.