NASA transmite LIVE eclipsa totală de soare. De unde poate vedea cel mai bine în România

Cel mai spectaculos eveniment astronomic al anului incepe chiar acum. NASA transmite live eclipsa totală de soare.
Un sat din Spania părăsit de aproape 30 de ani este punctul central pentru observarea eclipsei de soare care are loc chiar în aceste momente!
Acest eveniment astronomic spectaculos se vede cel mai bine din Spania și din regiuni din nordul Rusiei, Oceanul Arctic, Groenlanda și Islanda. În România, eclipsa de soare este vizibilă parțial. Locul de unde eclipsa se va vedea cel mai bine în România este Beba Veche, o localitate din județul Timiș care este menționată și în manualele de geografie, fiind cea mai vestică așezare din țară.
În câteva orașe din vestul țării gradul de acoperire a soarelui trece de 30%. Este vorba despre Oradea, Satu Mare, Arad, Salonta. Gradul de acoperire va fi de peste 20% în Timișoara, Baia Mare, Cluj-Napoca. Ultima eclipsă totală de Soare care a fost vizibilă din România a fost cea din 1999. Următoarea va fi abia în 2081.
Eclipsa a început în largul coastei statului Alaska
Potrivit calculelor astronomilor, faza de vizibilitate parțială a început la ora 15:34 GMT, în apropierea coastei la Oceanul Pacific a Alaskăi.
Așa cum se va vedea din Europa Centrală, Soarele va fi acoperit parțial de Lună în proporție de 85%-90%.
În Germania, spre exemplu, eclipsa solară parțială va începe la capătul nordic al insulei Sylt la ora 19:11 și în Munich aproximativ la ora locală 19:23 (17:11 - 17:23 GMT).
Faza maximă este așteptată în Germania aproximativ în intervalul 20:05 și 20:15, iar spectacolul se va încheia cu apusul în intervalul 20:30-21:00.
Deoarece Soarele va fi relativ jos la orizont în Europa Centrală în timpul eclipsei, fenomenul se poate cel mai bine observa de pe un teren înalt, cu o priveliște neobstrucționată spre nord-vest sau vest, iar ochelarii speciali de eclipsă sunt esențiali, întrucât în lipsa lor există riscul unor leziuni oculare.
Eclipsa solară parțială va fi de asemenea vizibilă în alte părți de pe glob, inclusiv în zone din America de Nord și vestul Africii.
Eclipsa solară totală începe în nordul Siberiei, unde Soarele este abia vizibil deasupra liniei orizontului, fenomen denumit 'soarele de la miezul nopții', la ora aproximativă 17:00 GMT.
Umbra Lunii va trece peste Polul Nord, dar și peste estul Groenlandei și vestul Islandei. Va ajunge în nordul Spaniei, va atinge extremitatea sudică a Portugaliei, apoi va traversa Peninsula Iberică și Insulele Baleare. Eclipsa totală se va încheia la scurt timp după ora locală 20:30 (18:30 GMT) în regiunea Mediteraneană.